Legendarni nogometaš: 'Imam osjećaj da nam se sudi za ubojstvo, a samo smo ukrali čokoladicu'

Ne prestaju stizati reakcije nakon izbacivanja Southamptona iz play-offa za ulazak u Premier ligu zbog špijunskog skandala.

A sada je svoj sud dao i legendarni engleski nogometaš Matt Le Tissier. Bivši napadač "Svetaca" izjavio je kako nikako ne može shvatiti tako strogu kaznu:

"Osobno pokušavam ostati neutralan, ali imam osjećaj da je kazna ipak malo nerazmjerna. Imate osjećaj kao da vam se sudi za ubojstvo, a sve što ste napravili jest ukrali Mars čokoladicu iz trgovine na uglu. Tako se ja osjećam", rekao je Englez, koji je u domovini poznat po čudnim izjavama i teorijama zavjere.

"Da, bilo je nepravilnosti, postoji pravilo i klub je potpuno prihvatio da će uslijediti kazna. Ali mnoge je iznenadilo to što kazna djeluje nerazmjerno u odnosu na stvarni prekršaj."

"Ljudi u nogometu često koriste riječ varanje. I da, upravo je to bilo. Ali za mene je simuliranje penala također varanje. Kad vas protivnički igrač nije ni dotaknuo, a vi padnete u kaznenom prostoru, to je očito varanje. A to će imati puno veći utjecaj na utakmicu nego znati gdje će protivnik izvoditi prekide. Zapravo bih rekao da je simuliranje penala radi utjecaja na ishod utakmice vjerojatno ozbiljniji prekršaj jer materijalno utječe na rezultat utakmice", zaključio je Le Tissier u razgovoru za The Sun.

🗣️ "It feels like you've been put on trial for murder when all you've done is stolen a mars bar!"



Što se desilo

Podsjetimo, do cijelog je skandala došlo nakon što su zaposlenici Middlesbrougha primijetili kako se netko skriva iza drveća na njihovu treningu uoči utakmice sa Southamptonom. Momčad iz sjevernog Yorkshirea odmah je kontaktirala Englesku ligu, koja je podigla optužnicu protiv Southamptona.

"Sveci" su priznali da su špijunirali svoje protivnike u polufinalu doigravanja za ulazak u Premier ligu, a kao kaznu su dobili izbacivanje iz doigravanja te oduzimanje četiri boda na početku sljedeće sezone.

Ova kazna nije utjecala samo na Southampton i Middlesbrough, već i na Hull City, koji vodi Sergej Jakirović, jer je bivši trener Dinama i Rijeke tako nekoliko dana prije utakmice dobio novog protivnika u utakmici za "200 milijuna eura".