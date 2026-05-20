Veliki Don Fabio ima razlog zašto je talijanski nogomet toliko pao: Iza svega stoji Pep

Tvornica dizajnera Brunella Cucinellija poslužila je kao mjesto za predstavljanje kandidata za osvajanje nagrade Golden Boy 2026. Fabio Capello, Adriano Galliani i mnogi drugi nisu htjeli propustiti predstavljanje nagrade.

Gosti nisu skrivali svoju zabrinutost zbog talijanskog nogometa, koji je treći put zaredom propustio Svjetsko prvenstvo.

Legendarni talijanski nogometni direktor Adriano Galliani jasan je o razlogu talijanskog pada.

"Godine 1990. AC Milan je zarađivao više od Barcelone i Real Madrida. Nazadovali smo, a sada oni zarađuju tri puta više. Iskorištavanje stadiona, nešto oko čega nismo mogli ništa učiniti, bilo je fundamentalno i zato imaju nagrade Ballon d'Or, a mi je nismo imali od 2007. godine. Posljednja je bila Kaká, a ti igrači donose novac, baš kao što su Messi i Cristiano Ronaldo u Španjolskoj. La Liga je od tog trenutka stekla svjetsko priznanje, a klubovi su rasli. Mi nismo. I tu smo sada. Isto vrijedi i za košarku."

Fabio Capello je također ponudio neka moguća rješenja.

"Dobro je za mladog igrača trenirati s prvom momčadi jer se igra vrlo drugačijim tempom i on može samo napredovati. Ako mladi ne dobiju minutažu s prvom momčadi, ne napreduju. To sam radio u svim svojim klubovima. Sjećam se De Rossija i Aquilianija u Romi. Aquiliani je bio bolji kad su bili mladi, ali sam vidio da se uplašio u svojoj prvoj utakmici. Daleko od jednog De Rossija."

"Nisu takvi samo treneri u Italiji, već i u Premier ligi, postoji strah od dovođenja mladih igrača. Treneri ne vide potencijal mladih da doprinesu bilo čime pozitivnim. Često ih čak ni ne poznaju niti vide. Čim pogriješe, ispadaju. Barcelona je imala hrabrosti i snage dovesti mnoge mlade igrače, razvijene unutar specifične kulture."

Capello ima objašnjenje za nedostatak dobrih braniča.

"Guardiolin stil promijenio je nogomet jer sada golman mora znati igrati, a branič mora iznijeti loptu kao vezni igrač. Guardiolin stil promijenio je nogomet i zato se u Italiji ne stvaraju braniči kao prije. U Italiji nema tehnike; lopta se ne kreće kao u Španjolskoj, Engleskoj ili Njemačkoj."

"Trenirate tehniku ​​i brzinu, a ne taktiku i taktiku kao što se ovdje trenira. Taktika dolazi kada ste već profesionalac. Pogreška je trenirati taktiku umjesto tehnike i brzine kao što to rade druge momčadi."

Bacio je legandrni Don Fabio i pogled prema finalu Lige prvaka.

"Ne vidim utakmicu u finalu Lige prvaka. PSG je organizirana, brza, učinkovita momčad... Ne vidim utakmicu. PSG je jasan favorit."