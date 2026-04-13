Fabregasa hvali jedan od najvećih: 'On je prava inovacija u svijetu i spreman je za velike stvari'

Trener Coma Cesc Fabregas dobio je talijansku nacionalnu nagradu 'Enzo' Bearzot.

RUČNI RAD / Cijenjeni umjetnik iznenadio Martina Baturinu: Pogledajte djelo kakvo ne dobiva bilo tko

"On predstavlja jednu od najznačajnijih inovacija na klupi na međunarodnoj razini", izjavio je žiri. "U tri godine postigao je neke vrlo dobre stvari, od Serie B do Serie A, do toga da je postao glavni 'igrač' u Serie A. Zaslužuje vrlo važnu nagradu poput one posvećene Bearzotu. Sjajno je što je Fabregas mlad i što je donio nešto drugačije u talijansku ligu, nešto novo. Pred njim je sjajna budućnost", rekao je Fabio Capello u intervjuu za TMW.

Otkrio je Capello što g je najviše impresioniralo u njegovoj igri.

"Igra vrlo jednostavno, vrlo brzo i trči vertikalno. Kontrolira posjed kretanjem naprijed. To je španjolska postava s mladim, kvalitetnim igračima."

Jesu li Como i Fabregas spremni za igru ​​u Ligi prvaka?

"Fabregas definitivno. Jučer je bila sjajna utakmica i pokazao je da je rastao kako je rasla i momčad. Shvatio je da protiv određenih momčadi ne smijete griješiti."

POGLEDAJTE VIDEO: Pogodak Livaje, majstorije Rebića i sporna situacija: Pogledajte najzanimljivije kadrove