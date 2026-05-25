Poslušajte govor izbornika Budimira igračima uoči prve utakmice Eura

Hrvatska nogometna U-17 reprezentacija otvorila je Europsko prvenstvo u Estoniji porazom, vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susretu prvog kola skupine A.

Vrlo brzo se momčad koju vodi izbornik Marijan Budimir našla u problemima jer su mladi belgijski igrači nakon samo trinaest minuta vodili s 2-0. U devetoj minuti je prvo Onia Seke pogodio okvir vrata, a na odbijenoj je lopti najbrži i najspretniji bio Driessen te je doveo svoju momčad u vodstvo. U 13. minuti Moorthamer je iz blizine pogodio za 2-0.

Prije utakmice, posljednji govor igračima pred izlazak na teren održao je izbornik Marijan Budimir. HNS je na svojim društvenim mrežama objavio video govora. Nažalost, nije pomoglo jer je Hrvatska odigrala slabo u početnih 15 minuta.

"Već smo sve rekli, ne treba vam neka posebna motivacija. Europsko prvenstvo je samo po sebi velika motivacija. Uživajte u igri, fokus na izvedbu pa će onda doći i rezultat. Svi za jednoga, jedan za sve, to je najbitnije. Ajmo sad jako!", kazao je izbornik.

U drugom kolu mladi će hrvatski nogometaši igrati protiv domaćina Estonije 28. svibnja, dok će u posljednjem kolu skupine A igrati protiv31. svibnja.