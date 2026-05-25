Stručnjak otkrio što je presudilo Hrvatskoj: 'To se ne smije događati'

Hrvatska U-17 reprezentacija otvorila je nastup na Europskom prvenstvu porazom 2:0 od Belgije. O dojmovima s utakmice, pogreškama koje su dovele do poraza i izgledima za prolazak skupine razgovarali smo s nogometnim trenerom Draženom Besekom, koji je za Net.hr detaljno analizirao nastup izabranika Marijana Budimira. Iako rezultat nije bio povoljan, Besek ističe kako u igri mladih Vatrenih ima razloga za optimizam.

Skupa škola

Besek je istaknuo da, s jedne strane, igra daje nadu, no rezultat je neumoljiv.

"Dojam same utakmice, kad gledamo cjelokupno s naše strane, može biti pozitivan, ali rezultat nas demantira. Šteta da nije bilo više koncentracije u početku utakmice, kada se sad na kraju vidjelo da je to odlučilo. Tako su dečki sami sebe skratili za mirnoću u građenju utakmice, jer pokazali su kroz cijelo drugo poluvrijeme da nisu ništa slabiji od svojih vršnjaka iz Belgije. Ali ti detalji, taj ulazak u utakmicu, bio je loš", ističe Besek.

Kobnih prvih 15 minuta, u kojima je Hrvatska primila oba pogotka bilo je presudno za ishod susreta.Besek je naglasio kako su pogreške sastavni dio nogometnog odrastanja, iako su u ovom slučaju bile iznimno skupe:

"Te greške su uobičajene za taj uzrast i šteta što su se dogodile. Znate, kad netko kaže 'nemoj učiti na svojim greškama', ali na svojim greškama se najbolje nauči. I to će dečki pamtiti".

"Onaj gol koji preleti cijelu obranu i naš bek na lijevoj strani ne zatvori protivnika... to su greške koje se ne smiju događati. Ali, to mi znamo koji smo sve to prošli i sada je teško očekivati od djeteta koje ima 16, 17 godina da i on to shvaća. Oni će naučiti na tim greškama, ali nažalost, koštalo je utakmice i sad će morati tražiti bodove kroz nastavak turnira, što će biti jako teško", istaknuo je

Pobjednički gard se gradi od malih nogu

Na pitanje je li sam plasman na Euro uspjeh ili Hrvatska, bez obzira na uzrast, uvijek mora ciljati više, Besek je iznio jasan stav o mentalitetu koji se mora graditi od najranijih kategorija.

"Sam plasman se gleda kao uspjeh, i to je to. Ali kad jedanput dođete na turnir, onda je to drugo natjecanje i u tom natjecanju želiš biti što bolji", rekao je Besek i dodao:

"Mislim da se za Hrvatsku, bez obzira na uzrast, treba graditi jedan gard, jedan pobjednički mentalitet. Neću reći bahatost, ali jedan status koji si moramo sami nametnuti da bi se gradilo samopouzdanje."

Prema njegovim riječima, upravo takav pristup stvara igrače s velikim kapacitetima koji će jednoga dana biti "na korist A-reprezentaciji".

Kapacitet za prolazak postoji, ali moraju biti momčad

Unatoč porazu na otvaranju, Besek vjeruje da ova generacija ima snage za prolazak skupine, u kojoj se još nalaze Estonija i Španjolska.

"Teško je pričati nakon prvog kola, ali kapacitet igrača jednog Dedića, Žužića, maloga Pavića na stoperu... tu ima kapaciteta. Tu ima igrača koji bi mogli pokazati da su vrlo, vrlo interesantni", optimističan je Besek.

"Oni moraju biti momčad. Moraju biti momčad i izvući pouke iz prvih 15 minuta. Mislim da se onda nemaju čega bojati", zaključio je.

