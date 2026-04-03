Nogometni savez u velikim problemima: Rasformirali mladu reprezentaciju, ovise o SP-u
Savez ima ogroman dug od osam milijuna eura što je dovelo do nekih kontroverznih rezova
Belgijska nogometna reprezentacija već je dugo vrijeme među top 10 po FIFA renkingu. Reprezentacija puna zvijezdi koja je na Svjetskom prvenstvu 2018. bila brončana sad je u velikim problemima, točnije Belgijski nogometni savez je u problemima.
Naime, Savez ima ogroman dug od osam milijuna eura što je dovelo do nekih kontroverznih rezova, javlja belgijski insajder Sacha Tavolierei. Belgijski je savez raspustio U-16 reprezentaciju koja je najbolja na svijetu. Također, smanjenju su bonusi reprezentativcima, a obećane isplate nisu isplaćene u potpunosti.
🚨🇧🇪 Belgian FA in crisis! Internal sources reveal €8M in debt, the shocking removal of the U16 national team (a world first), and growing financial pressure…— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 1, 2026
💰 Also, player bonuses are also being cut, with disputes piling up—some players may receive only a % of promised… pic.twitter.com/Nxjw2uRaFM
Situacija je već kritična u savezu i sada uvelike ovise o nagradnom novcu sa Svjetskog prvenstva. Piše se da im je potreban plasman barem u četvrtfinale kako bi podmirili dugove, u suprotnom bi mogao uslijediti veliki sunovrat.
