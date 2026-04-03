VELIKI DUG /

Nogometni savez u velikim problemima: Rasformirali mladu reprezentaciju, ovise o SP-u

Nogometni savez u velikim problemima: Rasformirali mladu reprezentaciju, ovise o SP-u
Foto: Li Ming/Xinhua News/Profimedia

Savez ima ogroman dug od osam milijuna eura što je dovelo do nekih kontroverznih rezova

3.4.2026.
10:39
Sportski.net
Li Ming/Xinhua News/Profimedia
Belgijska nogometna reprezentacija već je dugo vrijeme među top 10 po FIFA renkingu. Reprezentacija puna zvijezdi koja je na Svjetskom prvenstvu 2018. bila brončana sad je u velikim problemima, točnije Belgijski nogometni savez je u problemima.

Naime, Savez ima ogroman dug od osam milijuna eura što je dovelo do nekih kontroverznih rezova, javlja belgijski insajder Sacha Tavolierei. Belgijski je savez raspustio U-16 reprezentaciju koja je najbolja na svijetu. Također, smanjenju su bonusi reprezentativcima, a obećane isplate nisu isplaćene u potpunosti. 

 

 

Situacija je već kritična u savezu i sada uvelike ovise o nagradnom novcu sa Svjetskog prvenstva. Piše se da im je potreban plasman barem u četvrtfinale kako bi podmirili dugove, u suprotnom bi mogao uslijediti veliki sunovrat. 

Belgijska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.DugU-16
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
