Nogometni savez u velikim problemima: Rasformirali mladu reprezentaciju, ovise o SP-u

Belgijska nogometna reprezentacija već je dugo vrijeme među top 10 po FIFA renkingu. Reprezentacija puna zvijezdi koja je na Svjetskom prvenstvu 2018. bila brončana sad je u velikim problemima, točnije Belgijski nogometni savez je u problemima.

Naime, Savez ima ogroman dug od osam milijuna eura što je dovelo do nekih kontroverznih rezova, javlja belgijski insajder Sacha Tavolierei. Belgijski je savez raspustio U-16 reprezentaciju koja je najbolja na svijetu. Također, smanjenju su bonusi reprezentativcima, a obećane isplate nisu isplaćene u potpunosti.

🚨🇧🇪 Belgian FA in crisis! Internal sources reveal €8M in debt, the shocking removal of the U16 national team (a world first), and growing financial pressure…



💰 Also, player bonuses are also being cut, with disputes piling up—some players may receive only a % of promised… pic.twitter.com/Nxjw2uRaFM — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 1, 2026

Situacija je već kritična u savezu i sada uvelike ovise o nagradnom novcu sa Svjetskog prvenstva. Piše se da im je potreban plasman barem u četvrtfinale kako bi podmirili dugove, u suprotnom bi mogao uslijediti veliki sunovrat.

