Slovaci će zabraniti korištenje mobitela na zebri: Prijete kazne i do 100 eura

Slovake čeka izmjena zakona koja se odnosi na pravila kretanja pješaka. Prema novom zakonu, pješaci će prije stupanja na pješački prijelaz biti dužni obratiti pozornost na stanje u prometu te uzeti u obzir brzinu i udaljenost vozila. Također, na pješački prijelaz više neće smjeti stupiti iznenada, piše tnlive.sk.

U zakon će biti dodana i posebna odredba koja se odnosi na mobitele i druge uređaje.

"Prije stupanja na pješački prijelaz, kao i tijekom prelaska preko njega, pješak ne smije koristiti mobitel niti druge telekomunikacijske, audiovizualne ili slične uređaje na način koji smanjuje njegovu sposobnost praćenja situacije u cestovnom prometu", navodi se u prijedlogu izmjene Zakona.

Cilj je ove izmjene reagirati na sve češće situacije u kojima pješaci uopće ne obraćaju pozornost na cestu. Zabrana se ne odnosi na pješake koji samo drže mobitel u ruci, nego isključivo na njegovo korištenje na način koji odvlači pažnju.

Kazne do 100 eura

Policija je za tnlive.sk potvrdila da će se kršenje ovog zakona tretirati kao prekršaj.

Ako pješak stupi na pješački prijelaz ili tijekom prelaska ceste gleda u mobitel, riskira novčanu kaznu. Kazna na licu mjesta iznosit će 50 eura, a u prekršajnom postupku 100 eura.

Nova pravila stupaju na snagu 1. rujna 2026. godine.