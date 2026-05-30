Pješaci, oprez! Na ovim zebrama će vas vozači najmanje propuštati

U četvrta je povodom obilježavanja Dana Grada Zagreba provedena preventivna akcija "Dan ljubaznosti u prometu" u kojoj su učenici Škole za cestovni promet promatrali ponašanje vozača na 20 pješačkih prijelaza u užem središtu Zagreba te evidentirali poštuju li vozači prednost pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima, izvijestila je zagrebačka policija.

Tijekom akcije evidentiran je 6.961 vozač, odnosno njih 62,23% (4.432 vozača) propustilo je pješake. Najveći postotak vozača koji su propustili pješake, odnosno postupali u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, zabilježen je na sljedećim raskrižjima: Petrova-Dojmanićeva, Ilica-Britanski trg i Teslina-Gajeva.

Najmanji postotak vozača koji su propustili pješake zabilježen je na sljedećim lokacijama: Palmotićeva-Šenoina; Kaptol, sjeverna strana rotora; Vlaška-Draškovićeva-Šoštarićeva.

Pokazatelj stanja prometne kulture

Cilj ove preventivne akcije jest povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu te razvoj prometne kulture i međusobnog uvažavanja u prometu. Dobiveni rezultati ujedno pružaju jasan pokazatelj trenutačnog stanja prometne kulture na zagrebačkim prometnicama.

Iz skupine savjesnih vozača nasumičnim odabirom, prema registracijskim oznakama vozila, bit će izvučeno deset vozača kojima će se uručiti pismene pohvale i prigodne nagrade Turističke zajednice Grada Zagreba i AK Siget. Svečano uručenje priznanja i nagrada održat će se u četvrtak, 11. lipnja 2026. godine u 12 sati, u prostoru AK Siget.