Automobil naletio na ženu u Zagrebu: Policija traži svjedoke prometne nesreće

Osobni automobil u četvrtak poslijepodne na raskrižju Ulice Vjekoslava Klaića i Primorske ulice u Zagrebu naletio je na pješakinju, koja je potom zadobila ozljede.

Policija zatražila pomoć građana

Zagrebačka policija izvijestila je da se nesreća dogodila oko 17.35 sati, a kako bi utvrdili sve okolnosti i detalje, pozivaju svjedoke da im se jave.

Kontaktirati policiju možete na broj telefona 01/6333-470 ili 192.