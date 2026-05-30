'NEOPISIVO BOLAN GUBITAK' /

Tragedija u planinama: Poginula tri penjača, jedan je kritično, spašavaju preostale

Tragedija u planinama: Poginula tri penjača, jedan je kritično, spašavaju preostale
Foto: Dorothy Keeler/Alamy/Profimedia

četiri penjača iz sedmeročlane ekspedicije u srijedu pala su u blizini prijevoja Denali, koji se nalazi oko 640 metara ispod 6.100 metara visokog vrha McKinley

30.5.2026.
8:39
Maja Mahovlić
Tri latvijska penjača smrtno su stradala pri padu na na planini McKinley u Nacionalnom parku i rezervatu Denali na Aljasci, dok je četvrti član tima preživio i spašen, priopćila je u petak penjačka organizacija iz njihove domovine, Latvije.

Američka agencija za nacionalne parkove (The National Park Service) izvijestila je da su četiri penjača iz sedmeročlane ekspedicije u srijedu pala u blizini prijevoja Denali, koji se nalazi oko 640 metara ispod 6.100 metara visokog vrha McKinley, najvišeg vrha Sjeverne Amerike.

Preživjeli je spašen u četvrtak iz planinskog bazena na 5.400 metara, a kasnije je prebačen u ambulantno vozilo za prijevoz u bolnicu, priopćila je agencija.

"Operacije za troje preostalih penjača prešle su iz misije potrage i spašavanja u akciju spašavanja“, rekli su u online izjavi iz Agencije za nacionalne parkove, dodajući da "ne objavljuje informacije o poginulima do 72 sata nakon obavijesti najbliže rodbine“.

Latvijski planinarski savez izjavio je "ovo je neopisivo bolan i nepovratan gubitak za cijelu latvijsku penjačku zajednicu", izvijestivši i da je četvrti penjač, ​​koji je također pao, u kritičnom stanju.

Tri preostala člana ekspedicije, koji nisu ozlijeđeni u nesreći, sigurno su se vratili u kamp na planini nakon što su se pobrinuli za svoje pale partnere u penjanju.

Planina, središnji dio okolnog parka, dobro je poznata lokalnom stanovništvu i domorocima Aljaske kao Denali, što na jeziku atabaskanskih domorodačkih naroda znači "visoki", iako je službeno nazvana 1917. u čast Williama McKinleyja, 25. američkog predsjednika, koji je ubijen 1901.

