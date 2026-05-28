'UVIJEK NAZOVITE'

Otišla u redovnu šetnju pa nestala: HGSS satima tražio stariju ženu po jakoj grmljavini

Foto: HGSS Stanica Ogulin

Ubrzo nakon poziva, devetoro članova HGSS-a je s dva vozila krenulo prema mjestu gdje je zadnji put viđena te odmah pristupilo pretrazi terena

28.5.2026.
11:17
Andrea Vlašić
HGSS Stanica Ogulin je sinoć oko 19.20 sati na dežurni telefon zaprimila poziv o izgubljenoj starijoj ženskoj osobi na području Ličke Jesenice. Navode kako je žena otišla u redovnu šetnju sa psima te je tijekom kasnog popodneva izgubila orijentaciju.

Ubrzo nakon poziva, devetoro članova HGSS-a je s dva vozila krenulo prema mjestu gdje je zadnji put viđena te odmah pristupilo pretrazi terena. Jako grmljavinsko vrijeme je znatno otežavalo potragu, napisali su na svojoj Facebook stranici.

Ispričali su kako su cijelo vrijeme bili u kontaktu sa ženom, i da su tijekom večeri u više navrata i dobili njezinu lokaciju, no da je tehnologija zakazala i da su se dobivene lokacije pokazale netočnim.

Žena je napokon pronađena na teško pristupačnom terenu oko 22.30 sati, ali sa srećom je bila neozlijeđena i dobro raspoložena.

"Uslijedio je povratak prema autima i njezinoj kući, gdje ju je suprug, džentlmen, zdušno zagrlio i uputio joj par lijepih riječi. Ah ti susreti koji nas zgriju oko srca", napisali su te nadodali kako je cijela akcija završila malo poslije ponoći.

Za kraj su savjetovali kako bi bilo dobro sa sobom uvijek nositi napunjen mobitel, iako se krećete na terenu kojeg dobro poznajete. Naveli su i da ako se osoba ne vrati u neko uobičajeno doba i krenete se brinuti, da ne čekate, nego da pozovete HGSS u pomoć. "Budite pozitivni i ne gubite nadu", napisali su.

