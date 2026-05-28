Davidovich Fokina ostao bez trenera usred Roland Garrosa: 'Ako se tako ponaša sa 45 godina...'

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina otkrio je kako je tijekom nastupa na Roland Garrosu ostao bez trenera Mariana Puerte, i to na način koji je potpuno iznenadio njega i njegov tim. Nakon poraza u drugom kolu od Argentinca Thiaga Agustina Tirantea, 21. nositelj turnira progovorio je o neobičnoj situaciji koja se odvila iza kulisa pariškog Grand Slama.

Povod cijele priče bile su glasine koje su se pojavile u francuskim medijima, prema kojima je Davidovich Fokina navodno otpustio Puertu nakon svađe poslije pobjede nad Damirom Džumhurom u prvom kolu. Međutim, Španjolac tvrdi kako nikakvog sukoba nije bilo.

„Sve je bilo normalno. Nakon meča smo zajedno ručali, a potom sam otišao na oporavak. Rekao mi je da se ne osjeća najbolje i da ide u hotel“, ispričao je Davidovich Fokina.

No nekoliko sati kasnije uslijedio je potpuni šok. Puerta mu je poslao poruku u kojoj je kratko poručio da više neće nastaviti suradnju, a zatim bez dodatnog objašnjenja napustio Pariz i odletio za Miami.

„Nije ništa rekao ni meni ni ostatku tima. Jednostavno je otišao. Pokušali smo ga nazvati, i moja supruga i ja, ali bezuspješno. On nastavlja svojim putem, a ja svojim“, rekao je vidno razočarani španjolski tenisač.

Dodao je i kako ga posebno iznenađuje način na koji je cijela situacija riješena.

„Ako se netko tako ponaša sa 45 godina, onda su to njegove odluke“, zaključio je.

Mariano Puerta, nekada deveti tenisač svijeta i finalist Roland Garrosa iz 2005. godine, tijekom karijere osvojio je tri ATP naslova, ali je ostao upamćen i po doping aferama zbog kojih je dvaput suspendiran. Suradnju s Davidovichem Fokinom započeo je početkom ove godine, nakon što je Španjolac prekinuo suradnju s Felixom Mantillom poslije razočaravajuće sezone u kojoj je čak četiri puta gubio u ATP finalima.

Cijelu priču dodatno je podgrijala i objava koju je Puerta podijelio na Instagramu. Uz čašu šampanjca u ruci poslao je poruku koju su mnogi protumačili kao izravnu provokaciju bivšem igraču.

„Na Touru nema trenera, fizioterapeuta ni kondicijskih stručnjaka koji imaju pola hrabrosti koliko ja. Povratak u Miami“, napisao je Argentinac.