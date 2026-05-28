Ovaj cilj postaje sve teže ostvariti: 'Dolaze sve ozbiljnije i štetnije posljedice'

PADAJU REKORDI /

Svijet bi već do kraja ovog desetljeća mogao svjedočiti novim temperaturnim rekordima, upozorava UN i britanski Met Office. Temperature će biti između 1,3 i 1,9 stupnjeva Celzija više nego u pred-inustrijskom razdoblju.

Sve teže tako postaje ostvariv cilj Pariškog sporazuma, kojim se globalno zagrijavanje nastoji ograničiti na stupanj i pol. Ubrzano se topi i led na Arktiku zbog čega bi moglo doći, upozoravaju, do naglih vremenskih promjena i nepogoda.

Melissa Seabrooke, znanstvenica za desetogodišnje prognoze pri Met Officeu, kaže: "Znanost je vrlo jasna. Prozor mogućnosti za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa brzo se zatvara, ali važno je napomenuti da to nije fiksna granica, pa će svaka desetina stupnja dodatnog zagrijavanja donositi sve ozbiljnije i štetnije posljedice."