Antonela se nakon 10 godina u Švedskoj vratila kući: Jedna stvar bila je prekretnica za mladu obitelj

Iako mnogi svoje sretno mjesto traže upravo tamo, ima i onih koji bježe i iz nama savršene Švedske. Što je krenulo kao odlazak na nekoliko mjeseci, za Antonelu iz Požege pretvorilo se u deset godina izbivanja iz Lijepe Naše.

„Za početak neki posao kratko, neka tri-četiri mjeseca da se odradi. Tu smo mi uskočili, doći ćemo mi odraditi jer smo ostali bez posla i jedno i drugo. Svatovi su bili u planu. Na kraju smo ostali tamo gdje jesmo jer smo vidjeli priliku da možemo živjeti bolje nego u Hrvatskoj”, kaže nam Antonela Stanić.

Antonela je samo jedna od više od 1500 povratnika unutar programa Biram Hrvatsku koja je za život ponovno odabrala svoju rodnu zemlju.

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ivan Vidiš, navodi kako su razlozi za povratak razni: „Razlozi za povratak su i sigurnost i bolji ekonomski uvjeti u Hrvatskoj i jednostavno želja da ljudi žive u svojoj državi.”

Istraživanje povratnika u Hrvatsku

Pokazalo je to istraživanje kojeg je na povratnicima iz Hrvatske tijekom 2024. godine proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

„Povratnici koje smo intervjuirali kako bismo procijenili mjeru Biram Hrvatsku bili su vrlo uvjereni da je odluka o povratku ispravna i nisu vidjeli nikakve probleme u osnivanju svojih poduzeća,” kaže nam Caroline Hornstein Tomić, znanstvena savjetnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

Sve je to u Hrvatsku vratilo i Antonelu: „Odlučili smo se vratiti najviše zbog djece. Mislimo da oni ovdje imaju bolju sigurnost i mogućnost za kvalitetniji život.”

Jedan od motivatora bila je i financijska potpora koju je za otvaranje vlastitog obrta dobila kroz program, a zbog nje je imala priliku otvoriti i svoj obrt niskogradnje. „Tu sam dobila sedam tisuća eura što je bilo od velike pomoći jer nijedan posao ne krene cvjetati odmah od početka. Nego mu treba vremena, a onda nam je ta potpora bila velika sigurnost.”

No, vratila bi se, kaže, i da financijske potpore nije bilo. „Kad smo zapravo posložili sve kockice, postigli sve što smo htjeli postići, shvatili smo zapravo da nije sve u materijalnom.”

Da može nešto mijenjati, u Hrvatsku bi se jedino vratila nešto ranije jer srce ipak vuče tamo gdje je tvoje.