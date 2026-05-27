Nakon 60 godina Požeština je dobila prvi novi hotel: Zavirili smo u Zlatni Lug, evo što nudi

Nakon šest desetljeća u Požeško-slavonskoj županiji otvoren je prvi novi hotel, čime je kontinentalni turizam ovog dijela Slavonije dobio značajan poticaj. U sklopu turističkog kompleksa Zlatni Lug otvoren je hotel s četiri zvjezdice koji donosi 44 nove sobe i ukupni smještajni kapacitet od stotinu ležajeva.

Iza projekta stoji obitelj Pandžić, koja godinama razvija Zlatni Lug kao jednu od prepoznatljivijih destinacija kontinentalne Hrvatske. Direktor i vlasnik hotela Thomas Heinz Pandžić istaknuo je kako je realizacija bila velik izazov, ali i ulaganje koje se pokazalo vrijednim.

"Kad sada pogledam sve što je napravljeno, mogu reći da je ovo bio jako veliki zalogaj, ali se isplatilo. Požeština treba hotel ovakve razine. Objekt je uređen prema standardu četiri zvjezdice, a gostima su na raspolaganju wellness, fitness, sauna, jacuzzi i masaže.", rekao je Pandžić.

Otvorenje hotela dodatno bi trebalo ojačati turističku ponudu županije koja posljednjih godina bilježi rast kontinentalnog turizma. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić naglasila je kako novi smještajni kapaciteti mogu biti snažan poticaj daljnjem dolasku gostiju.

"Naša županija ima mnogo toga za ponuditi, od slavonske gostoljubivosti do bogate prirodne i kulturne baštine. Lokaliteti od Pakraca do Čerlina vrijedni su posjeta, a ovakvi projekti dodatno podižu turističku vidljivost regije.", poručila je Jozić.

Razvoj kontinentalnog turizma

Projekt vrijedan oko četiri milijuna eura financiran je najvećim dijelom sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac istaknula je kako je više od 60 posto investicije pokriveno upravo kroz taj program.

"Cilj je bio potaknuti razvoj kontinentalnog turizma, koji je izazovniji od razvoja obalnog turizma. Ovakvi projekti pokazuju da Slavonija ima velik potencijal.", rekla je Brnjac.

Poseban naglasak stavljen je i na suradnju s lokalnim proizvođačima. U ponudi hotela nalazit će se proizvodi slavonskih OPG-ova, čime se povezuju turizam i domaća proizvodnja.

Vlasnik OPG-a iz Grabarja Ivica Ribičić smatra kako je riječ o važnoj prilici za lokalne proizvođače. "Ovo je mogućnost da proizvodi iz Zlatne doline dođu do kvalitetnog tržišta i gostiju koji će kroz okuse upoznati Slavoniju te se ponovno vraćati ovdje.".

Novi hotel u Zlatnom Lugu tako ne predstavlja samo proširenje smještajnih kapaciteta, već i novu turističku priču Požeškog kraja. U srcu Zlatne doline nastaje destinacija koja gostima nudi autentičan doživljaj Slavonije, spoj prirode, gastronomije i lokalne tradicije.