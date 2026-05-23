FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE MU TO TREBALO /

U Požegi vozio pijan, a onda je požalio što ga je policija dohvatila: Kazna je paprena!

U Požegi vozio pijan, a onda je požalio što ga je policija dohvatila: Kazna je paprena!
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Predložena je novčana kazna u iznosu od 2.930 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije

23.5.2026.
11:48
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Policija je u petak oko 17.15 sati u mjestu Poljana kod Lipika zaustavila 46-godišnjeg muškarca koji je automobilom upravljao bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog negativnih bodova, i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila. Također, vozač nije bio vezan, javlja Policijska uprava požeško-slavonska.

Muškarac je uhićen i odveden na triježnjenje. Bit će priveden na Općinski sud u Bjelovaru uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2.930 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

U Požegi je istog dana oko 16.55 sati policija zatekla 39-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,15 promila upravljao automobilom.

On je također priveden na triježnjenje, a slijedi mu prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

PožegaPolicijaVožnja Pod Utjecajam Alkohola
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike