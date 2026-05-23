U Požegi vozio pijan, a onda je požalio što ga je policija dohvatila: Kazna je paprena!

Policija je u petak oko 17.15 sati u mjestu Poljana kod Lipika zaustavila 46-godišnjeg muškarca koji je automobilom upravljao bez vozačke dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog negativnih bodova, i pod utjecajem alkohola od 2,77 promila. Također, vozač nije bio vezan, javlja Policijska uprava požeško-slavonska.

Muškarac je uhićen i odveden na triježnjenje. Bit će priveden na Općinski sud u Bjelovaru uz optužni prijedlog u kojem je predložena novčana kazna u iznosu od 2.930 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

U Požegi je istog dana oko 16.55 sati policija zatekla 39-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,15 promila upravljao automobilom.

On je također priveden na triježnjenje, a slijedi mu prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.