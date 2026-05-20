Vozio 205 km/h na A3, a tek je onda uslijedio šok: Pazite što su otkrili o njemu

Slovencu (28) naplaćene su kazne u iznosu od 5.700 eura nakon što ga je policija u ponedjeljak oko ponoći zaustavila na autocesti A3 kod Lipovljana.

U svojem automobilu slovenskih registracija vozio je čak 205 km/h, a uz to mu je snazi bila i zaštitna mjera zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole.

Uhićen i doveden na sud

Policajci su uhitili vozača i doveli ga na nadležni Općinski sud, gdje je dobio novčanu kaznu tešku 1.980 eura te zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Hrvatske u trajanju od četiri mjeseca.

Uz sve to, utvrđeno je i kako 28-godišnjak ima nepodmirenih kazni u iznosu od 3.720 eura zbog prometnih prekršaja koje je ranije počinio u Hrvatskoj. Zato su mu naplaćene sve kazne čiji zbroj iznosi 5.700 eura.