POLICIJA GA UHITILA /

Vozio 205 km/h na A3, a tek je onda uslijedio šok: Pazite što su otkrili o njemu

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

20.5.2026.
13:28
Erik Sečić
Slovencu (28) naplaćene su kazne u iznosu od 5.700 eura nakon što ga je policija u ponedjeljak oko ponoći zaustavila na autocesti A3 kod Lipovljana. 

U svojem automobilu slovenskih registracija vozio je čak 205 km/h, a uz to mu je snazi bila i zaštitna mjera zabrana korištenja inozemne vozačke dozvole.

Uhićen i doveden na sud 

Policajci su uhitili vozača i doveli ga na nadležni Općinski sud, gdje je dobio novčanu kaznu tešku 1.980 eura te zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Hrvatske u trajanju od četiri mjeseca. 

Uz sve to, utvrđeno je i kako 28-godišnjak ima nepodmirenih kazni u iznosu od 3.720 eura zbog prometnih prekršaja koje je ranije počinio u Hrvatskoj. Zato su mu naplaćene sve kazne čiji zbroj iznosi 5.700 eura. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
