ZAVRŠIO U ZATVORU /

Pijani Srbin šokirao policiju kod Zadra: Evo koliko je promila imao, ovo je blizu kome

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija

Isključen je iz prometa i uhićen

13.4.2026.
15:36
Erik Sečić
Policajci su u noći na nedjelju u Starigradu tijekom nadzora prometa zaustavili pijanog državljanina Srbije (37) i utvrdili da u krvi ima nestvarnih 3,62 promila alkohola. 

Nesvakidašnje scene odvile su se oko 0.40 sati na državnoj cesti DC-08, a osim što je bio "mrtav pijan", 37-godišnjak, koji je inače vozio automobil zagrebačkih registracija, također je imao zabranu upravljanja motornim vozilom za sve kategorije na teritoriju RH.

Završio u zatvoru 

Isključen je iz prometa i uhićen, a potom nakon prekršajne obrade doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. 

Policija je zatražila da ga se kazni zatvorom od 60 dana, no nakon saslušanja mu je određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od 12 dana te je predan u Zatvor u Zadru.

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

  • 0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom. 
  • 1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor. 
  • Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje. 
  • Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a simptomi se mogu pojaviti i ranije 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
