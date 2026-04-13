Pijani Srbin šokirao policiju kod Zadra: Evo koliko je promila imao, ovo je blizu kome

Policajci su u noći na nedjelju u Starigradu tijekom nadzora prometa zaustavili pijanog državljanina Srbije (37) i utvrdili da u krvi ima nestvarnih 3,62 promila alkohola.

Nesvakidašnje scene odvile su se oko 0.40 sati na državnoj cesti DC-08, a osim što je bio "mrtav pijan", 37-godišnjak, koji je inače vozio automobil zagrebačkih registracija, također je imao zabranu upravljanja motornim vozilom za sve kategorije na teritoriju RH.

Završio u zatvoru

Isključen je iz prometa i uhićen, a potom nakon prekršajne obrade doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.

Policija je zatražila da ga se kazni zatvorom od 60 dana, no nakon saslušanja mu je određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od 12 dana te je predan u Zatvor u Zadru.

Znate li što znače promili alkohola u krvi?

0,5 promila: Blago pijanstvo, blago smanjena sposobnost za upravljanje vozilom.

1,5 - 2,5 promila: Pijanstvo, smanjena sposobnost za upravljanje vozilom, otežano kretanje i govor.

Više od 2,5 promila: Jako pijanstvo, moguća nesigurnost u kretanju i govoru, moguće povraćanje.

Više od četiri promila: Alkoholna koma, ozbiljno stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć, a simptomi se mogu pojaviti i ranije

