STRAŠNA TRAGEDIJA /

Užas na A1 u Karlovcu, muškarac pao s vijadukta i umro: Nije znao da skače u smrt

Užas na A1 u Karlovcu, muškarac pao s vijadukta i umro: Nije znao da skače u smrt
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/ilustracija

'Ne znajući da se radi o vijaduktu, odnosno da se između traka ne nalazi tlo, preskočio je betonsku ogradu i pao na tlo ispod nadvožnjaka gdje je na mjestu preminuo'

13.4.2026.
12:08
Erik Sečić
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL/ilustracija
Muškarac (35) preminuo je u nedjelju navečer u Karlovcu na autocesti A1 nakon što je pao s vijadukta.

Strašnoj tragedija prethodila je prometna nesreća, u kojoj su na 42. kilometru autoceste sudjelovali kombi vozilo zagrebačkih i osobni automobil kutinskih registracija. 

Vozač (46) kombija tijekom vožnje nije držao dovoljan razmak između vozila te je udario u osobni automobil za čijim je volanom bio 23-godišnjak, koji se tada prestrojavao iz lijeve u desnu traku. Karlovačka policija izvijestila je da je 46-godišnjak u krvi imao 1,72 promila alkohola, a vozačka dozvola mu je istekla.

Nije znao da je riječ o vijaduktu 

Kombi je od siline udara dva puta udario u betonsku ogradu vijadukta na desnoj strani, potom se odbio natrag i udario ogradu s lijeve strane vijadukta. Vozač i 42-godišnji putnik iz kombija zadobili su lakše tjelesne ozljede. U vozilu s njima nalazio se i 35-godišnjak, koji je nakon nesreće izašao iz vozila kako bi se sklonio s prometne trake zbog opasnosti od mogućeg naleta drugog vozila. 

"Ne znajući da se radi o vijaduktu, odnosno da se između traka ne nalazi tlo, preskočio je betonsku ogradu i pao na tlo ispod nadvožnjaka gdje je na mjestu preminuo", izvijestila je policija, koja provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti. 

Dodaju da će vozač kombija biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

