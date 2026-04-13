Ovo je mjesto horora u Zagrebu, cure detalji zločina: 'Ta je kuća ukleta'

Tijelo muškarca pronađeno je u nedjelju navečer oko 23.00 sati u stanu na zagrebačkom Šestinskom trgu, a zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, jedna osoba nalazi se pod nadzorom zagrebačke policije.

Više detalja bit će poznato nakon očevida i kriminalističkog istraživanja koji su u tijeku.

Neslužbeni detalji

Jutarnji list piše da postoji mogućnost da je ubijen M.P. (22), mladić s područja Bosne i Hercegovine. Dodaju da je pogođen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i prsišta. Njegov identitet bit će poznat nakon što završi obdukcija na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

"To vam je ukleta kuća. Kad na tu adresu dođe policija, više nikog ne čudi. Samo se pitamo koja je vrsta kaznenog djela u igri i tko su sudionici. Bilo je tu svega, od obiteljskog nasilja pa nadalje", rekao je za Jutarnji jedan od stanovnika Šestina.

Isto tako, Jutarnji neslužbeno doznaje da se ubojstvo dogodilo u boravku objekta u kojem se nalaze dva velika stola za kockanje, stolice te žetoni.

