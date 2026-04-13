POLICIJA NA TERENU /

Ovo je mjesto horora u Zagrebu, cure detalji zločina: 'Ta je kuća ukleta'

Ovo je mjesto horora u Zagrebu, cure detalji zločina: 'Ta je kuća ukleta'
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Tijelo muškarca pronađeno je u nedjelju navečer oko 23.00 sati u stanu na zagrebačkom Šestinskom trgu, a zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, jedna osoba nalazi se pod nadzorom zagrebačke policije.

Više detalja bit će poznato nakon očevida i kriminalističkog istraživanja koji su u tijeku. 

Neslužbeni detalji 

Jutarnji list piše da postoji mogućnost da je ubijen M.P. (22), mladić s područja Bosne i Hercegovine. Dodaju da je pogođen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i prsišta. Njegov identitet bit će poznat nakon što završi obdukcija na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

"To vam je ukleta kuća. Kad na tu adresu dođe policija, više nikog ne čudi. Samo se pitamo koja je vrsta kaznenog djela u igri i tko su sudionici. Bilo je tu svega, od obiteljskog nasilja pa nadalje", rekao je za Jutarnji jedan od stanovnika Šestina. 

Isto tako, Jutarnji neslužbeno doznaje da se ubojstvo dogodilo u boravku objekta u kojem se nalaze dva velika stola za kockanje, stolice te žetoni.  

13.4.2026.
10:46
Erik Sečić
Igor Soban/PIXSELL
ZagrebUbojstvoPolicija
