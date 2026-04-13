FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DETALJI UŽASA U ZAGREBU /

Mladić ubijen s dva hica, sve se dogodilo u objektu s kockarskim stolovima?

×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/Ilustracija

Jutarnji list prenosi da je 22-godišnjak ubijen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i u prsište

13.4.2026.
8:51
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Zona Šestinskog trga u Zagrebu od sinoć je pod opsadom policije nakon što je u stanu pronađeno tijelo muškarca, za kojeg se sumnja da je preminuo nasilnom smrću. 

Jutarnji list doznaje da se preminuli mladić vodi kao nepoznata osoba. No, postoje sumnje da bi se moglo raditi o 22-godišnjem M.P. s područja Bosne i Hercegovine. 

Isti medij prenosi da je 22-godišnjak ubijen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i u prsište. Sve se, neslužbeno, navodno dogodilo u boravku objekta gdje su i dva velika stola za kockanje te stolice i žetoni.

Više detalja bit će poznato nakon što se dovrši obdukcija na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje je tijelo prevezeno. 

Policija je u međuvremenu potvrdila da istražuju osobu koju su priveli zbog sumnje da je povezana sa slučajem. 

Dojavu su dobili u nedjelju u 23 sata, nakon čega su u stanu na Šestinskom trgu pronašli tijelo muške osobe. Službeno su potvrdili kako sumnjaju da je mladić umro nasilnom smrću. 

ZagrebCrna KronikaTijeloUbojstvoPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike