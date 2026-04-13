Mladić ubijen s dva hica, sve se dogodilo u objektu s kockarskim stolovima?

Zona Šestinskog trga u Zagrebu od sinoć je pod opsadom policije nakon što je u stanu pronađeno tijelo muškarca, za kojeg se sumnja da je preminuo nasilnom smrću.

Jutarnji list doznaje da se preminuli mladić vodi kao nepoznata osoba. No, postoje sumnje da bi se moglo raditi o 22-godišnjem M.P. s područja Bosne i Hercegovine.

Isti medij prenosi da je 22-godišnjak ubijen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i u prsište. Sve se, neslužbeno, navodno dogodilo u boravku objekta gdje su i dva velika stola za kockanje te stolice i žetoni.

Više detalja bit će poznato nakon što se dovrši obdukcija na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku gdje je tijelo prevezeno.

Policija je u međuvremenu potvrdila da istražuju osobu koju su priveli zbog sumnje da je povezana sa slučajem.

Dojavu su dobili u nedjelju u 23 sata, nakon čega su u stanu na Šestinskom trgu pronašli tijelo muške osobe. Službeno su potvrdili kako sumnjaju da je mladić umro nasilnom smrću.

