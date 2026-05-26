FRANCUSKA

Velikan će povratak u elitu morati tražiti u uzvratu: U prvoj utakmici briljirao odbačeni dinamovac
Foto: Icon Sport/Sipa USA/Profimedia

St Etienne je deseterostruki prvak Francuske što ga čini drugim najuspješnijim klubom u toj zemlji

26.5.2026.
23:30
U prvoj utakmici dodatnih kvalifikacija za plasman u francusku Ligue 1 iduće sezone nogometaši St. Etiennea i Nice su odigrali dvoboj bez golova.

Borba za Ligue 1 tako će se nastaviti u uzvratnoj utakmici koja se igra u Nici 29. svibnja kada će zbog kazne tribine stadiona u Nici biti prazne.

Prvi susret dva povijesno gledano ugledna francuska kluba bila je vrlo oprezna igra s obje strane. Rijetke su bile velike prilike, s tim da je kompletno gledano nešto opasniji bio St. Etienne koji je prethodno prošao drugoligaške kvalifikacije i tako došao u šansu za povratak u elitu.

Iz Ligue 1 su direktno ispali Nantes i Metz koji su zauzeli 17. i 18. mjesto na ljestvici, dok Nica kao 16. na ljestvici ima ovu dodatnu šansu za ostankom. U elitni razred su ušli drugoligaški prvak Troyes i doprvak Le Mans.

Dodajemo da je bivši igrač Dinama Maxime Bernauer bio igrač utakmice prema Sofascoreu.

St. EtienneNiceLigue 1Maxime Bernauer
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
