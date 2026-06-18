Većina Hrvata uoči utakmice s Panamom misli isto: 'Dalić im treba dati priliku'

Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. U susretu prvog kola Engleska je pobijedila Vatrene s 4:2.

Konačnom ishodu prethodila je jedna od najuzbudljivijih utakmica dosadašnjeg prvenstva. Hrvatska se u prvom dijelu susreta golovima Martina Baturine i Petra Muse uspješno vraćala nakon zaostatka, no u nastavku je Engleska preuzela kontrolu i na kraju zasluženo slavila.

Stadion u Dallasu bio je gotovo potpuno ispunjen, a s tribina je hrvatsku reprezentaciju bodrilo više od 10.000 hrvatskih navijača, koji i dalje ne gube nadu za nastavak natjecanja. Hrvatska sljedeću utakmicu igra 24. lipnja, kada je očekuje dvoboj s Panamom.

Koji biste savjet dali izborniku Daliću uoči susreta s Panamom?

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Koji biste savjet dali izborniku Daliću uoči susreta s Panamom?" U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Mario Pavljuk tvrdi da u početnih 11 treba ući Ante Budimir. "Ima strašne brojke kao golgeter u Osasuni."

"Stavite senatore na klupu i dajte mladim startnim igračima šansu s više minuta, a ne nekih dvadesetak", poručuje Željko Panić. Gabrijela Golić slično razmišlja. "Da ne stavlja Modrića nego mlade koji mogu trčati, treba im dati priliku", piše u komentaru.

"Na klupi sjede igrači koji su mogli dati više i pomoći ekipi. Neka reagira i rotira igrače", piše Karolina Gherliza.

Dorijan Vlahović ima konkretan plan. "Pronađi bekove, jer bez njih obrana je šuplja i ubrzaj malo igru", poručio je izborniku Daliću.

Ivica Rostohar spušta loptu na zemlju pa zaključuje: "Tko sam ja da izborniku dajem savjet? To može samo onaj koji je iz struke, a vi svi koji savjete dijelite nogomet niti razumijete, niti ste ga u životu igrali."