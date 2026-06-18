Perišić nakon poraza od Engleske: 'Okrećemo se sljedećoj utakmici, znamo što nam je činiti'

Hrvatska je u srijedu odigrala svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. U dvoboju s Englezima bolji je bio "Gordi Albion", a utakmicu je prokomentirao asistent za drugi pogodak Vatrenih, Ivan Perišić.

"Bilo je stvarno dobrih stvari, ali jeftine greške su nas koštale. Sada se trebamo fokusirati na preostale dvije utakmice i otići po drugo mjesto koje vodi dalje. Na nama je da vidimo gdje smo pogriješili i da to popravimo, ali, kažem, bilo je stvarno dobrih stvari", rekao je Perišić, koji je komentirao i činjenicu da se Hrvatska dvaput vratila u utakmicu.

"Navikli smo na to. Na turnirima je bitno zabiti prvi gol, onda sve ide lakše, tako da idemo probati u toj drugoj utakmici prvi zabiti i onda ćemo, nadam se, imati bolji rezultat", kaže Perišić.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra 24. lipnja, kada je očekuje dvoboj s Panamom.

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