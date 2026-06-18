Da, nakon ovog trenutka je nastala možda i jedna od najboljih fotki u povijesti reprezentacije

Teška večer je iza hrvatske nogometne reprezentacije, ali Vatreni imaju još dvije utakmice ispred sebe.

Istina, ni jedan poraz nije lako preboljeti, ali treba pamtiti trenutke euforije - kada su mladi Martin Baturina i Petar Musa zabili spektakularne pogotke i to na svojem prvom nastupu na svjetskim prvenstvima.

Naš dvojac je zabio možda i dva najljepša gola u dosadašnjem dijelu SP-a, a nakon pogotka veznjaka talijanskog Coma, došlo je do spektakularne proslave.

Nastala je fenomenalna fotografija spomenutog Baturine i Ivana Perišića, koji je doslovno poletio iznad Martina.

Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Katelyn Mulcahy/Getty images/Profimedia

Radilo se o tome kako je Perišić skočio Baturini na ramena, nakon čega ga je preskočio i doskočio ispred njega, ali fotograf je uhvatio fenomenalnu pozu u kojoj Baturina slavi svoj pogodak, a Perišić leti.

Ovo će zasigurno biti jedna od najboljih fotografija hrvatske reprezentacije koje pamtimo, šteta samo što nije došla u utakmici koju ćemo pamtiti po boljem rezultatu, ali tko zna - daj Bože da nam ovo bude jedini poraz na cijelom prvenstvu.