Da, nakon ovog trenutka je nastala možda i jedna od najboljih fotki u povijesti reprezentacije
Ovo će zasigurno biti jedna od najboljih fotografija hrvatske reprezentacije koje pamtimo, šteta samo što nije došla u utakmici koju ćemo pamtiti po boljem rezultatu
Teška večer je iza hrvatske nogometne reprezentacije, ali Vatreni imaju još dvije utakmice ispred sebe.
Istina, ni jedan poraz nije lako preboljeti, ali treba pamtiti trenutke euforije - kada su mladi Martin Baturina i Petar Musa zabili spektakularne pogotke i to na svojem prvom nastupu na svjetskim prvenstvima.
Naš dvojac je zabio možda i dva najljepša gola u dosadašnjem dijelu SP-a, a nakon pogotka veznjaka talijanskog Coma, došlo je do spektakularne proslave.
Nastala je fenomenalna fotografija spomenutog Baturine i Ivana Perišića, koji je doslovno poletio iznad Martina.
Radilo se o tome kako je Perišić skočio Baturini na ramena, nakon čega ga je preskočio i doskočio ispred njega, ali fotograf je uhvatio fenomenalnu pozu u kojoj Baturina slavi svoj pogodak, a Perišić leti.
Ovo će zasigurno biti jedna od najboljih fotografija hrvatske reprezentacije koje pamtimo, šteta samo što nije došla u utakmici koju ćemo pamtiti po boljem rezultatu, ali tko zna - daj Bože da nam ovo bude jedini poraz na cijelom prvenstvu.