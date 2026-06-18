Zašto je Hrvatska izgubila od Engleske? 'Treba biti iskren i to reći, ali dečki zaslužuju mir'

Porazom od Engleske 4-2 na otvaranju Svjetskog prvenstva 2026. u Dallasu u srijedu navečer, hrvatska nogometna reprezentacija malo si je zakomplicirala put u nokaut fazu, ali vjerujemo kako će se na kraju ipak plasirati u drugi krug, pogotovo jer osam trećeplasiranih od 12 na turniru idu dalje. Iako su Vatreni odigrali sjajno prvo poluvrijeme, u nastavku je uslijedio pad koji su Englezi iskoristili.

U stručnom komentaru za Net.hr, nogometni trener koji vodi Karlovac i bivši reprezentativac Hrvatske Igor Pamić secirao je utakmicu, istaknuo ključne probleme i ponudio svoj pogled na nastavak natjecanja, inzistirajući na miru i vjeri u momčad Hrvatske...

'Nikad nismo branili slabije, a ključni gol nije smio tako pasti'

Kako ste vidjeli utakmicu, što je po vama bio ključni trenutak i gdje leži glavni uzrok poraza?

"Svakako sam zabrinut zbog faze obrane hrvatske reprezentacije, što se prekida tiče. Jer, to je protiv Engleske bilo loše. Mislim da nikad slabije nismo odigrali jednu utakmicu u povijesti što se tiče faze prekida, tj obrane kod prekida suparnika. Nikad nismo prekide branili slabije, to treba jasno reći, treba biti iskren. Čuvali smo prostor, uvijek je bio zaboravljen jedan igrač Engleske u obrani. Ok, valjda je to takav dan bio. Međutim, ključ utakmice je bio prvi gol drugog poluvremena i jednostavno po meni taj gol nije smio pasti na taj način. Znači bilo kako, samo ne na taj način. Znači, mi smo dobili gol iz visokog pritiska. Znači, po meni osobno, mi smo bili u prednosti nakon 2-2. Dva puta smo lovili rezultat, ulovili ga i meni je Engleska izgledala dosta loše prvo poluvrijeme. Moram biti iskren, dosta neinventivno, sporo, bez agresije", govori u uvodu Igor Pamić i dodaje:

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

"Kad su Englezi dali treći gol, to ih je digli i dali su gasa. Ali, je taj gol jednostavno, način na koji je pao, to nije dobro. da je pao na bilo koji način, samo ne na takav način. Dakle, po meni, 2-2 je nama više odgovaralo. Engleze bi rezultat, da je ostao u drugom dijelu, učinio nervoznima. No, nas je rezultat 2-2 unervozio. Jednostavno, nismo mogli ništa. Nismo mogli parirati Englezima u drugih 45 minuta, dok je Gordi Albion dodao gasa na planu agresivnosti. Što se drugog dijela tiče, trebalo je puno ranije biti 4-2 za Englesku, jer su stvarno puno promašili. Nemamo za čim žaliti, nikako, ali bilo je i dobrih stvari. Za sljedeće utakmice se isto nešto kalkuliralo s Kovačićem, s nekim igračima. Nije bilo Budimira, Kramarić je ušao kasnije. Imamo mi tu dinamita za nastavak prvenstva. Treba ostati hladan i miran. Pripremiti se za druge utakmice i proći skupinu, što sam stavio kao glavni cilj".

'Livaković nas je držao na životu, a bez Modrića se vidjela razlika'

Bilo je i dobrih stvari, Livaković je opet bio na visini zadatka. S druge strane, koliko se samo osjetio izlazak Luke Modrića.

"Nevjerojatno da je za tih par centimetara da je noga kod obranjenog penala, da je izašla van gol linije, ali jednostavno Dominik Livaković je snaga naše reprezentacije. Livi brani fantastično kad je najpotrebnije. I danas nas je isto tako držao na životu. Jednostavno, Englezi su ipak bili jednostavno bolji, puno bolji. Mi nismo dvadeset minuta bili prepoznatljivi, realno, nismo bili prepoznatljivi. Niti smo se branili, niti smo napadali, jednostavno bili smo van ritma i završilo je tako kako je završilo."

Luka Modrić izašao je iz igre. Vidi se koliko nam fali kad njega nema...

"Luka Modrić je Luka Modrić. Vidim komentare da je njemu ta pauza dobrodošla. Nisam baš siguran. Igrač, nema veze u kojim je godinama, koji igra konstantno cijeli život, srijeda - subota, nisam baš siguran da nikom, radi ozljede, nijedna utakmica, nijedna pauza nikad nije dobrodošla. Tako ni njemu, međutim vidjelo se i na Gvardiolu da je imao pauzu. Opet ponavljam, Hrvatska u nekim određenim momentima je meni bila, ne mogu reći dobra, ali mi je bila zanimljiva. Bila je nešto što nas je krasilo svih tih godina i treba samo to probuditi za sljedeću utakmicu."

O sustavu, napadačima i putu prema naprijed

Je li vas iznenadio Dalićev odabir Muse u početnoj postavi i smatrate li da je sustav igre odgovoran za poraz ili ipak slabo branjenje kod prekida?

" Imamo, ajmo reći realno, tri slična tipa igrača, Musa, Budimir i Matanović. Sad, kako će Dalić on rotirati? Vjerojatno, opet ponavljam, bilo je tu i razmišljanja o sljedećoj utakmici jer ne možeš uvijek, ipak je to turnir, ali ovaj... Dečko je odigrao isto kao i svi ostali. Hrabro, borbeno i na kraju zabio onaj fantastičan, hladni gol. Tako da sustav kao sustav. Teško je pričati o sustavu. Mi smo s tim sustavom zabili dva gola prvo poluvrijeme, što je fantastično. Međutim, dobili smo i dva gola iz prekida, gdje je Luka napravio penal i jednostavno nije vidio ovoga iza i ovaj drugi gol iz kornera. Tako da će se pričati o sustavu. Mislim da sustav danas uopće nema veze s ovim porazom."

Zabrinut sam zbog faze obrane hrvatske reprezentacije, što se prekida tiče. Jer, to je protiv Engleske bilo loše. Mislim da nikad slabije nismo odigrali jednu utakmicu u povijesti što se tiče faze prekida, tj obrane kod prekida suparnika. Nikad nismo prekide branili slabije, to treba jasno reći, treba biti iskren. Čuvali smo prostor, uvijek je bio zaboravljen jedan igrač Engleske u obrani. Ok, valjda je to takav dan bio. Igor Pamić za Net.hr.

Nedostaje nam lijevi bek...

"Bit će tu u određenim momentima Gvardiol, bit će Perišić. Može se još s nekim ofenzivnijim tipom igrača. Protiv Engleske ne možemo reći da nismo imali lijevog beka. Perišić po meni može odgovoriti svim zahtjevima. Ne bi previše sudio poziciono što nam nedostaje, a što ne. Pričekajmo, udahnimo, budimo mirni."

Koji je recept za dalje, što Hrvatska treba napraviti u sljedećim utakmicama?

"Sada treba ostati miran, po meni, pripremiti se za te druge utakmice i proći skupinu, što sam, osobno, stavio kao glavni cilj... Sačekajmo, budimo u miru. Dečki su zaslužili da im damo mir ovaj, da, da se pripremamo za sljedeće utakmice i da mi prođemo tamo gdje trebamo, u drugi krug, a onda postajemo sve opasniji. To je vrlo jednostavno, to je Hrvatska. To je Hrvatska i gotovo. Znači, mir, mir i mir, priprema za sljedeću utakmicu, prolazak grupe. Onda, nek se čuje Hrvatska."

Pamićeva poruka je jasna. Unatoč bolnom porazu na otvaranju, panici nema mjesta. Fokus mora biti na stabilizaciji, pripremi za iduće protivnike i osiguravanju prolaska skupine. Jer, kako i sam zaključuje, tek nakon toga Hrvatska postaje ona prava, opasna momčad koje se svi pribojavaju.