Vlaović: 'Dva segmenta u igri Hrvatske su problematična, ali bilo je i dobrih stvari koje vesele'

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je od Engleske 4-2 (2-2) u prvoj utakmici skupine L na Svjetskom prvenstvu. Momčad Vatrenih je pritom pokazala slabosti u obrani kod prekida i u situacijama brzih protunapada, no priliku za popravak dojma imat će u sljedećim susretima protiv Paname i Gane.

Goran Vlaović za Net.hr dao je stručni komentar na utakmicu:

"Utakmica Engleske i Hrvatske koju smo gledali u Dallasu je djelovala i generalno je vjerojatno ljepotica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Bile su praktički dvije momčadi koje su bile efektivne u konačnici i željele pobjedu. Pobjeda je otišla na stranu Engleske, u ovom dvoboju kvalitetnije momčadi, koncentriranije i mi nismo odgovorili na to onako kako smo trebali. Nedostajalo nam je koncentracije. Smatram da smo dosta toga i mi poklonili, ali s obzirom kako je bilo to na početku drugog dijela, mislim da smo u konačnici dobro i prošli", govori u uvodu Goran Vlaović.

Što vas konkretno zabrinjava u igri Hrvatske, a što raduje?

"Možemo se radovati reakciji nakon prva dva gola, gdje smo uspjeli izjednačiti nakon 1-0 i 2-1. To pokazuje da imamo kvalitetu i snage i to definitivno treba radovati. U prvom smo dijelu pokazali da smo ravnopravan suparnik. Možda je malo neshvatljivo što se dogodilo u drugom. Zapravo, nakon tog gola odmah na samom početku za 3-2, vjerojatno nam je i neka energija i koncetracija pala. Nažalost, to je bio jedan težak period u kojem smo mogli i nastradati. Iako u konačnici 4-2 poraz i nije neki lijep rezultat, međutim to je nešto što nas u svakom slučaju može zabrinjavati. Imali smo dosta problema kod njihovih slobodnih udaraca, kornera pogotovo. Kod prekida! Dozvolili smo si često vidljive blokove njihove u šesnaestercu. Korneri su im bili jako dobro izvađani. Gađali su se određeni igrači, a radili su se za te igrače blokovi. Tako smo i primili gol onaj od Kanea. U dosta je navrata bilo takvih situacija. To je nešto što smatram da je problematično, isto kao i činjenica da nismo imali kontrolu igre. Uobičajeno hrvatska nogometna reprezentacija s ovakvim veznim redom, u konačnici protiv jačih momčadi, uspjela imati kontrolu nad igrom i posjed lopte, međutim to danas nismo imali. U sredini smo dosta bili blokirani, a igra iz zadnje linije se nije događala. Bilo je previše nabijenih lopti i zapravo to je ono što su oni htjeli, da te lopte oni vraćaju nazad. Više su dobivali te druge tzv. druge lopte i to je ključ u ovoj utakmici. Zašto zapravo nismo bili pravi."

Slijedi Panama...

"Moramo vjerovati, nemamo razloga ne vjerovati. Kako smo odigrali prvo poluvrijeme, to je dokaz da imamo kvalitetu. Sigurno nećemo igrati protiv suparnika koji će nam moći nametnuti ovakav ritam, ali treba svakog respektirati. Vidjeli smo na turniru da je dosta favorita remiziralo s puno slabijim momčadima. S obzirom na to, ne smijemo se niti jednog trenutka opustiti. Ovo treba što prije zaboraviti, okrenuti se Panami i biti svjesni što nije bilo dobro, uzeti dobre stvari u obzir. Mi to možemo i protiv nekog tko nema kvalitetu kao što ima Engleska, moramo pokazati svoju igru i kvalitetu".