Pratimo drugi susret u našoj skupini: Gana bez važnih igrača protiv uigrane Paname
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Uživo
- Utakmica počinje u sat nakon ponoći.
Najava
Nakon Engleske i Hrvatske, u skupini L će svoje Svjetsko prvenstvo otvoriti i ostala dva aktera naše skupine, Gana i Panama.
Ove dvije ekipe smatraju se autsajderima kraj Engleske i Hrvatske i baš zato je ovaj međusobni susret iznimno važan. Ganu je tri mjeseca prije SP-a preuzeo iskusni portugalski izbornik Carlos Queiroz. Zato je iznad Gane puno upitnika. Zbog ozljeda su ostali bez nekoliko važnih igrača, a za prvu utakmicu neće im biti dostupan niti Thomas Partey kojem je zabranjen ulazak u Kanadu zbog optužbi za seksualno zlostavljanje u Engleskoj.
Panama je, s druge strane, vrlo iskusna ekipa, među tri najstarije na prvenstvu, a već dugo su zajedno, a od 2020. ih vodi Danac Thomas Christiansen. Po Transfermarktu vrijede 38 milijuna eura, čak 250 manje od Gane. Iako nemaju pojedinačnu kvalitetu Gane, itekako su uigrani i čeka nas zanimljiv susret.