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GANAMA /

Pratimo drugi susret u našoj skupini: Gana bez važnih igrača protiv uigrane Paname

Pratimo drugi susret u našoj skupini: Gana bez važnih igrača protiv uigrane Paname
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Foto: Kim Price/Zuma Press/Profimedia

Tijek utakmice pratite na portalu Net.hr

17.6.2026.
21:48
Dominik Franculić
Kim Price/Zuma Press/Profimedia
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1. kolo skupine L
18.06.2026.
01:00
0
Gana
 
:
0
Panama
 

Mogući sastavi:

Uživo

- Utakmica počinje u sat nakon ponoći.

Najava

Nakon Engleske i Hrvatske, u skupini L će svoje Svjetsko prvenstvo otvoriti i ostala dva aktera naše skupine, Gana i Panama

Ove dvije ekipe smatraju se autsajderima kraj Engleske i Hrvatske i baš zato je ovaj međusobni susret iznimno važan. Ganu je tri mjeseca prije SP-a preuzeo iskusni portugalski izbornik Carlos Queiroz. Zato je iznad Gane puno upitnika. Zbog ozljeda su ostali bez nekoliko važnih igrača, a za prvu utakmicu neće im biti dostupan niti Thomas Partey kojem je zabranjen ulazak u Kanadu zbog optužbi za seksualno zlostavljanje u Engleskoj. 

Panama je, s druge strane, vrlo iskusna ekipa, među tri najstarije na prvenstvu, a već dugo su zajedno, a od 2020. ih vodi Danac Thomas Christiansen. Po Transfermarktu vrijede 38 milijuna eura, čak 250 manje od Gane. Iako nemaju pojedinačnu kvalitetu Gane, itekako su uigrani i čeka nas zanimljiv susret.

GanaPanamaSvjetsko Prvenstvo 2026.Uživo
komentara
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