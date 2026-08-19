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Skorin norveškom novinaru kao Šafranek: 'Dragi Jan Henriče, puno nije vredna, ali...'

'Stadion zagrebačkog Dinama je pomalo oronula rupa, ali ima neki svoj šarm. Pođite s nama unutra...'

19.8.2026.
11:07
Ivan Skorin
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"Pogledajte oronulu rupu, spaljenu umjetnu travu i tunel kao iz bitke", tako je norveški novinar opisao Maksimir, dok je trgao komade stadiona.

Jan Henrik Burslid s TV2 izvještavao je uoči utakmice play offa kvalifikacija za Ligu prvaka između Dinama i Vikinga. Želio je dočarati katastrofalno stanje na tribinama pa je slikovito opisao da se jednostavno sve raspada.

"Stadion zagrebačkog Dinama je pomalo oronula rupa, ali ima neki svoj šarm. Pođite s nama unutra. Riječ je o stadionu starom 115 godina, a vjerujem da su neke stvari ovdje još i starije. Ovdje doslovno možete vidjeti cigle koje samo čekaju da se raspadnu", kazao je Burslid.

'Puno nije vredna, ali vređati ju ne dam'

E sad, dragi kolega, Jan Henriče... "Ja svoju ženu ne dam vređati, puno nije vredna, ali vređati ju ne dam."

Kao Franjo Šafranek možda se osjećaju danas Zagrepčani. Jer ok je kad mi radimo reportaže o betonskom ruglu u koje je ulupano 120 milijuna mojih eura, a radili smo ih dosta.

Ok je kad se mi sprdamo s tim kako se Maksimir krpao i nadograđivao kao Frankenstein, komad po komad bez ikakve cjeline. E, ali kad dođe netko sa strane. Sorry. To nekako nije fer, kad udaraš nekog tamo gdje već boli.

A kad smo već i kod toga, iduće ljeto Dinamo će igrati na jednom novom stadionu, malom slatkom, ali novom. Taj u Kranjčevićevoj primat će 11 tisuća ljudi i za usporedbu bit će sličan onom u norveškom Stavangeru, koji prima 15.000.Pa onda eto, možda nas možete opet posjetiti.

Gnk DinamoLiga PrvakaStadion MaksimirRtl Direkt
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