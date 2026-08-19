Pet godina talibanske vlasti: 'Vjeverica ima više prava od djevojčice u Afganistanu'

Oni su i bogovi i batine Afganistana. I ovog su vikenda slavili pet godina na vlasti, "dan pobjede nad zapadnom dominacijom", kako su ga nazvali, obilježen je vojnom paradom i porukom narodu.

"Žrtvovali ste živote svojih sinova za nas. I mi smo vaši sinovi i ne trebate brinuti da ćemo vas ikada ostaviti na miru", izjavio je Mohammad Ameen Jan, zapovjednik talibanskih specijalnih snaga. Naravno, na paradi se nije moglo vidjeti niti jednu ženu. Drakonskim mjerama talibani su Afganistan pretvorili najgorom zemljom za život ženama i djevojčicama.

"Žene su inferiorna bića. Do 12. godine se smiju školovati, kasnije više ne. Čak su odmah ukinuli udžbenike i knjige koje su napisale žene, a koje su se koristile na fakultetima", tumači povjesničar Hrvoje Klasić.

Pred školama ih umjesto majki čekaju naoružani stražari. I daleko od toga da je afganistanskim ženama obrazovanje jedino uskraćeno. "Ukinuti su svi kozmetički saloni, nisu žene više smjele ići ni na kakva javna mjesta bez pratnje, i pri čemu kad idu na javna mjesta moraju biti apsolutno potpuno pokrivene. I ne smiju govoriti u javnosti, nego mora onaj koji ide uz njih", dodaje Klasić.

Baš o takvim potezima još je preklani na Općoj skupštini UN-a otvoreno govorila i Meryl Streep, jedna od najcjenjenijih glumica u povijesti. "Danas u Kabulu ženka mačke ima više prava nego žena. Mačka može sjesti ispred vrata i osjetiti sunce na svom licu. Može loviti vjevericu do parka. Vjeverica danas ima više prava od djevojčice u Afganistanu, jer su i javni parkovi zatvoreni za žene i djevojčice. Ptica može pjevati u Kabulu, ali djevojčica ne može, kao ni žena u javnosti. To je nevjerojatno. To je ukidanje prirodnog zakona", rekla je Streep.

'Ljudi žive u katastrofalnim uvjetima'

A kada su prije pet godina talibani upali u Kabul, zemlja se gotovo preko noći promijenila. Tisuće ljudi na aerodromu se očajnički htjelo ukrcati na odlazeće američke avione, svi suradnici zapadnjaka bojali su se odmazde. Talibani su jamčili umjerenu vlast, ali krenuo je teror i nametanje njihove verzije islama. "Naravno, šerijatski zakon je najvažniji. Kažnjavanje smrću za neke prekršaje, kamenovanje, bičevanje. Primjerice, muškarci koji ne nose bradu budu bičevani", navodi Klasić.

Puno govori i to da smo pokušali kontaktirati mnoge Afganistance koji žive i rade u Hrvatskoj, neki od njih već godinama, ali kako još imaju obitelj u domovini, boje se govoriti protiv režima. Kao i bilo tko koga ovih dana snime strane kamere u Kabulu. "Jako smo sretni što je Afganistan ponovno stekao slobodu. Prije nije bilo sigurnosti, ali sada je, hvala Bogu, sve dobro", izgovorio je u kameru Reutersa izvjesni Noorullah iz Kabula.

Osim što ništa nije dobro. Zemlju pod sankcijama pogodila su i dva katastrofalna potresa i velike poplave. Više od 14 milijuna ljudi do kraja godine će osjetiti glad, ako već nije, a spasa na vidiku nema. Jer za razliku od 2001. kada su talibani srušeni jer se u Afganistanu skrivao Osama Bin Laden, ovu vlast, iako ju službeno priznaje samo Rusija, nitko izvana ne misli rušiti. "Mislim da u ovom trenutku ne postoji svjetska volja, a ni svjetska sila koja bi se umiješala da pomogne tim ljudima koji žive u doista katastrofalnim uvjetima", zaključuje Hrvoje Klasić.

Prije nekoliko godina neke su se žene u Kabulu još usudile prosvjedovati. Danas je takvih manje, a čak i da se sve ujedine, protiv brutalnog režima koji ih smatra nižim bićima, šanse da se spase nažalost su - nikakve.