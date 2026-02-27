Avdagić razjasnio pozadinu napada na Afganistan: 'Talibani žele državu s nukleranim potencijalom'

Pakistan je u petak ujutro izvršio napad na Afganistan. Bombardiranje Kabula i Kandahara odgovor je na talibanski napad noć ranije, kad je došlo do sukoba s pakistanskim pograničnim postrojbama. Talibani sve nazivaju osvetničkim napadima, jer je ranije ovog tjedna Pakistan pokrenuo zračne napade na kampove pakistanskih talibana i militanata Islamske države u istočnom Afganistanu.

Islamabad već dugo optužuje Afganistan da pruža utočište militantima koji izvode napade unutar Pakistana. Talibani se pravdaju govoreći da je sigurnost Pakistana njegovo unutarnje pitanje.

Nakon eskalacije sukoba susjedni Iran nudi posredovanje između zaraćenih strana, uskoro se javila i Kina s istim prijedlogom. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također se oglasilo, dodajući da će razmotriti ulogu posrednika ako to zatraže obje zemlje.

Zašto je buknuo sukob Islamabada i Kabula te kakvu ulogu igraju Kina i Iran opkoljen Trumpovim armadama, pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Denisa Avdagića.

'Talibani s nuklearnim potencijalom'

Prema Avdagiću, u pozadini aktualne eskalacije stoji djelovanje tzv. pakistanskih talibana i njihova ambicija da u Pakistanu postignu ono što su afganistanski talibani ostvarili u Kabulu – preuzimanje države.

„Razlozi su prvenstveno ovi tzv. pakistanski talibani i njihovo djelovanje u Pakistanu i njihova vjerojatna vizija da će dobiti ono što su dobili talibani u Afganistanu – državu. To si, naravno, Pakistan ne može dozvoliti. Mislim da bi i za svijet to bilo problematično ako govorimo o talibanima s nuklearnim potencijalom“, kaže Avdagić.

Riječ je o sukobu koji tinja godinama, ali je sada, upozorava, ušao u ozbiljniju fazu. U tom kontekstu vidi i kinesku ponudu za posredovanje. Peking je, podsjeća, snažan partner Islamabada prije svega zbog regionalnog rivaliteta s Indijom.

„Kina sebi stvara olakšanu situaciju podupiranjem Pakistana. To tako funkcionira. To je tim više razlog zašto žele posredovati – ne žele da Pakistan upadne u dugoročni rat s talibanima.“

Avdagić podsjeća na iskustvo Afganistana nakon povlačenja Zapada. Unatoč dugogodišnjem američkom i NATO angažmanu – uključujući i sudjelovanje hrvatskih vojnika u misiji ISAF – talibani su se relativno brzo vratili na vlast.

"Kina je bila i ostala jedna od zemalja koja je imala i ima kontakte s talibanima. Kad su se zapadnjaci povlačili, tamo su ostajale rijetke zemlje sa svojim diplomatskim predstavništvima i mogućnošću djelovanja, kao što su Kina i Rusija", podsjeća Avdagić.

Foto: Aimal Zahir/AFP/Profimedia

Iran kao medijator dok mu gori pod nogama

Teheran se u jeku napetosti nudi kao posrednik između Pakistana i talibana, i to u trenutku pojačane američke vojne prisutnosti u regiji. Avdagić smatra da Iran time nastoji demonstrirati političku stabilnost i kapacitet djelovanja unatoč pritiscima.

"Sve je to svojevrsni “power play”, igra moći ili snage koja se stalno odvija. Iran neće tek tako posustati i reći: 'evo, predajemo se, u bilo kojem obliku, ali imaju i pregovore koje vode simultano sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji ovaj put možda imaju prilično dobru projekciju postizanja dogovora. Činjenica je da su i oni svjesni da američka strana ovaj put drugačije igra i da može i udariti, što se već zapravo i dogodilo", ističe Avdagić.

Wall street Journal u četvrtak otkriva kako je Trump u Izrael poslao najmodernije borbene avione, lovce F22 Raptor, no o službeni Washington o svemu šuti. Avdagić smatra kako je riječ o tipičnom pokazivanju sile. "Netko je imao potrebu da se to dojavi i objavi kao svojevrsna poruka Iranu, s obzirom na to da su sada već ozbiljne zračne snage prisutne, uz pomorske i dodatne snage."

Avdagić smatra da američki predsjednik i dalje preferira dogovor pred otvorenim sukobom. „Iz svega kako je dosad djelovao, pogotovo u drugom mandatu, jasno je da je spreman postizati ‘dealove’. Neće ići u rat s Iranom ako može za pregovaračkim stolom dobiti ono što traži“, kaže.

Pregovori s Iranom

Avdagić upozorava da je geopolitička pozicija Irana danas slabija nego prije godinu dana. U međuvremenu su oslabljene njegove proksi skupine poput Hamasa i Hezbollaha, pretrpio je udare na nuklearni program te kratkotrajan rat s Izraelom u kojem je, kako kaže, izvukao deblji kraj. Unutarnji prosvjedi dodatno su opteretili režim.

Podsjeća da je nuklearni sporazum već jednom bio postignut, ali su se Sjedinjene Američke Države iz njega povukle tijekom Trumpova prvog mandata. Danas, smatra, postoji prostor za „umjereni optimizam“, no sve ovisi o sadržaju eventualnog dogovora.

Ako bi fokus bio isključivo na nuklearnom programu, Iran bi mogao biti spremniji na ustupke nego ranije. No problem nastaje kod raketno-balističkog programa. „Oni znaju da se s njima razgovara upravo zato što imaju taj program. Da ga nemaju, vjerojatno bi već došlo do napada“, kaže Avdagić.

Sposobnost udara dronovima i balističkim projektilima daje Iranu širu geopolitičku težinu. Bez toga bi, smatra, ostao snažna, ali primarno regionalna sila. „Ako tu moraju raditi ustupke, tada gube polugu“, upozorava.

No s druge strane, tko Iranu zapravo prijeti ako nemaju taj program... "Izrael s njima nema ni zajedničku granicu. Nitko ih vjerojatno ne bi napao; i sa smanjenim balističkim programom bili bi dovoljno jaka regionalna sila da se obrane", podsjeća analitičar.

Izraelska vlada želi rat

Veliko je pitanje koliko su Iranci voljni popustiti američkim zahtjevima, koji su uvezani sa zahtjevima Izraela, naglašava Avdagić.

"Ne treba smetnuti s uma da bi dio izraelske politike, bez obzira na eventualne ustupke, radije vidio napad na Iran nego njegov izostanak, zbog dugogodišnjih odnosa i, možemo reći, svojevrsnog zaleta."

S druge strane, iranske klerikalne političke vlasti su ponosite, napominje analitičar. "Smatraju se i dalje silom većom od regionalne i utjecajnijom zemljom nego što bi to netko drugi rekao. Teško je progutati ponos, čak i kad vam netko prijeti arsenalom koji je daleko moćniji.

Nažalost, uvijek postoje oni koji na svim stranama navijaju za sukob, a ne za mir. No dovoljno govori to što neki od iranskih rivala otvoreno lobiraju da do sukoba ipak ne dođe", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Ratni brod SAD-a čeka napad na Iran sa zahodima punim fekalija: Pogledajte uvjete američke mornarice