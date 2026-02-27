FREEMAIL
UPOTREBA SILE? /

Trump poručio: 'Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, a oni ne izgovaraju te zlatne riječi'

Foto: CNP/ADM/Capital pictures/Profimedia

'Volio bih ne upotrijebiti ju, no ponekad to morate učiniti'

27.2.2026.
21:49
Hina
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da nije sretan s Iranom i da želi dogovoriti sporazum s Teheranom, no upozorio je da se ponekad mora upotrijebiti sila.

Trump, obraćajući se novinarima dok je napuštao Bijelu kuću na putu prema Teksasu, rekao je da Iran nije spreman odreći se nuklearnog oružja, kako zahtijeva SAD.

Izjavu je dao jedan dan nakon pregovora između posebnog američkog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera te iranskih dužnosnika u Ženevi koji nisu završili sporazumom. Nagomilana američka vojska u regiji čeka Trumpovu moguću naredbu.

Na pitanje o potencijalnoj upotrebi sile, Trump je odgovorio da Sjedinjene Države imaju najveću vojsku na svijetu. "Volio bih ne upotrijebiti ju, no ponekad to morate učiniti", rekao je.

Trump je kazao da će se u petak tijekom dana održati još razgovora o Iranu. Nije rekao točno s kim, no najviši američki obrambeni dužnosnici bili su u Bijeloj kući u četvrtak na razgovorima. "Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje, a oni ne izgovaraju te zlatne riječi", rekao je Trump.

Oman, posrednik između SAD-a i Irana, poslao je svoga ministra vanjskih poslova u petak u Washington kako bi razgovarao s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, prema izvoru upoznatom s problematikom.

'POGLEDAJTE VIDEO: Velika obećanja i još veća očekivanja: Što je ostalo od velikih najava Donalda Trumpa?'

