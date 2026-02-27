Mile Kitić pokazao mišiće na egzotičnoj plaži: 'Bolje izgleda od pola današnjih fitness trenera'

Folk legenda Mile Kitić ponovno je pokazao da su godine za njega tek broj. Pjevač, koji je nedavno proslavio 74. rođendan, ovih dana uživa na odmoru u Dominikanskoj Republici, odakle se javio svojim pratiteljima na društvenim mrežama i odmah privukao veliku pozornost.

Sa sunčane egzotične destinacije podijelio je niz fotografija. Mile je pozirao na pješčanoj plaži u Punta Cani, mjestu gdje ima i vlastiti apartman, a mnogi su primijetili kako je pjevač u odličnoj formi. U opuštenom izdanju, odjeven samo u kupaće gaće, pokazao je preplanuli ten i zavidnu liniju koja je iznenadila brojne pratitelje.

Uz fotografije je kratko napisao: „Pozdrav sa Dominikane! Vaš Mile“, čime je dao do znanja da uživa u odmoru i tropskoj atmosferi.

Njegova objava ubrzo je prikupila velik broj reakcija i komentara. Dok su mu mnogi slali poruke podrške i pohvale za izgled, bilo je i onih koji su se našalili na njegov račun. Neki su pisali da Mile izgleda „kao momak“, dok su drugi zaključili kako izgleda bolje od „pola današnjih fitness trenera“.

Iako je već desetljećima na sceni, Mile očito i dalje vodi računa o sebi, a fotografije iz Dominikanske Republike još su jednom pokazale da popularni pjevač itekako zna uživati u životu.

