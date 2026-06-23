Barca želi Atleticovog Argentinca, oni prijete tužbom: 'To je klub koji vara'

Dok Julian Alvarez igra s Argentinom na Svjetskom prvenstvu i pokušava doći do obrane naslova svjetskog prvaka, za njega traje velika bitka između Atletico Madrida i Barcelone.

Alvarez je i nakon utakmice Argentine i Austrije kazao kako je "najbolje za sve uključene da odem. Želim ostvariti svoj san", a pod san je mislio nastupati za Barcelonu. Ipak, Atletico ga ne želi pustiti samo tako, izlazna klauzula je 500 milijuna eura i Madriđani su rekli da ispod toga ne ide, najavili su i tužiti Barcelonu, prenosi španjolski AS.

"Atlético Madrid će tužiti Barcelonu zbog pregovora o Juliánu Álvarezu, igraču koji ima ugovor s Rojiblancosima do 2030. godine", piše španjolski izvor. "Vidjeli smo kako Barcelona funkcionira u prošlosti, svi znaju da je to klub koji vara“, rekli su izvori iz Atlético Madrida za AS.

Referirali su se na prošla iskustva s Griezmannom i pokušaje Barcelone da ga dovede kada se Atlético borio za mjesto u Ligi prvaka protiv Juventusa. "Obećavali su provizije njegovoj sestri, obitelji i samome igraču". Iako je Griezmann završio u Barceloni 2019. godine, Atlético je sada jasan: "Ne postoji iznos koji Barcelona može platiti za Juliána i on neće biti prodan u Barcelonu.“ "Ili će platiti otkupnu klauzulu od 500 milijuna eura ili ništa“, izjavili su.