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Barca želi Atleticovog Argentinca, oni prijete tužbom: 'To je klub koji vara'

Barca želi Atleticovog Argentinca, oni prijete tužbom: 'To je klub koji vara'
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Foto: Dennis Agyeman/Shutterstock Editorial/Profimedia

Atlético Madrid će tužiti Barcelonu zbog pregovora o Juliánu Álvarezu

23.6.2026.
1:29
Sportski.net
Dennis Agyeman/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Dok Julian Alvarez igra s Argentinom na Svjetskom prvenstvu i pokušava doći do obrane naslova svjetskog prvaka, za njega traje velika bitka između Atletico Madrida i Barcelone.

Alvarez je i nakon utakmice Argentine i Austrije kazao kako je "najbolje za sve uključene da odem. Želim ostvariti svoj san", a pod san je mislio nastupati za Barcelonu. Ipak, Atletico ga ne želi pustiti samo tako, izlazna klauzula je 500 milijuna eura i Madriđani su rekli da ispod toga ne ide,  najavili su i tužiti Barcelonu, prenosi španjolski AS

"Atlético Madrid će tužiti Barcelonu zbog pregovora o Juliánu Álvarezu, igraču koji ima ugovor s Rojiblancosima do 2030. godine", piše španjolski izvor. "Vidjeli smo kako Barcelona funkcionira u prošlosti, svi znaju da je to klub koji vara“, rekli su izvori iz Atlético Madrida za AS.

Referirali su se na prošla iskustva s Griezmannom i pokušaje Barcelone da ga dovede kada se Atlético borio za mjesto u Ligi prvaka protiv Juventusa. "Obećavali su provizije njegovoj sestri, obitelji i samome igraču".  Iako je Griezmann završio u Barceloni 2019. godine, Atlético je sada jasan: "Ne postoji iznos koji Barcelona može platiti za Juliána i on neće biti prodan u Barcelonu.“ "Ili će platiti otkupnu klauzulu od 500 milijuna eura ili ništa“, izjavili su.

BarcelonaAtletico MadridSvjetsko Prvenstvo 2026.Julian Alvarez
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