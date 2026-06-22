Zvijezda Argentine nakon pobjede nad Austrijom: 'Bit ću iskren, mislim da je najbolje da odem'

Argentinski napadač Julián Álvarez nakon utakmice s Austrijom šokirao je javnost u Španjolskoj, gdje igra za Atlético Madrid, izjavom kako želi napustiti klub.

“Ne želim se skrivati niti se praviti da ne želim biti jasan. Trudim se biti iskren. Razgovarao sam s ljudima iz Atletica i mislim da je najbolje za sve uključene da odem. Želim ostvariti svoj san”, rekao je Álvarez, čije riječi prenosi Fabrizio Romano.

Riječ je o 26-godišnjem napadaču koji je u Atlético stigao 2024. za 75 milijuna eura iz Manchester Cityja. Od tada je za Rojiblancose odigrao 106 utakmica u kojima je postigao 49 pogodaka i upisao 17 asistencija.

Već neko vrijeme traju glasine kako bi mu te dobre igre mogle donijeti transfer u Barcelonu, a on je sada potvrdio kako je to i njegova želja.

No, upitno je hoće li do transfera doći, budući da je navodno Atlético već odbio Barceloninu ponudu od 100 milijuna eura za napadača.

🚨 BREAKING! Julián Álvarez: “I don’t want to hide or act like I don’t want to be clear. I try to be honest”.



“I spoke to Atlético people and I think the BEST for everyone involved is for me to LEAVE”.



“I want to fulfill my DREAM”, told ESPN. 💭 pic.twitter.com/hoguWEAIXX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026