Real želi Simeoneu 'ukrasti' zvijezdu: Atletico napravio kaos na društvenim mrežama

Atletico Madrid je u utorak odbio 150 milijuna eura za argentinskog nogometnog napadača Juliána Álvareza (26), a koje je ponudio njegov rival Real Madrid.

"Real Madrid je nakon današnje sjednice Upravnog odbora poslao ponudu od 150 milijuna eura Atletico Madridu za registracijska prava igrača Juliána Álvareza", priopćio je klub sa Santiago Bernabea.

"Nakon razmatranja i procjene ponude, Atletico Madrid je zahvalio na iskazanom interesu upućenom u okviru dobrih odnosa između dvaju klubova, te ju je odbio. Pozvao se na otkupnu klauzulu u igračevu ugovoru", dodao je Real Madrid.

Argentinski reprezentativac ima ugovor s Atleticom na još četiri godine, do 30. lipnja 2030. godine.

Ove sezone je u 49 utakmica zabio 20 golova i upisao devet asistencija za crveno-bijele koji su završili na četvrtom mjestu u španjolskom prvenstvu te igrali u polufinalu Lige prvaka i finalu španjolskog Kupa kralja.

Realov predsjednik Florentino Perez rekao je prošli tjedan tijekom predizborne predsjedničke kampanje u klubu da je pripremio 150 milijuna eura za jednog igrača, ali nije odavao njegovo ime. Perez je u nedjelju dobio novi četverogodišnji mandat, nakon što klub ove sezone nije osvojio niti jedan trofej.

🚨 Atlético Madrid statement following €150m bid from Real Madrid for Julián Álvarez.



“1. You cut the video of the Pope where he said he was also an Atleti fan.



2. You must have confused ethics with gratitude, but to leave no doubts: we don't thank you for anything.



3. We are… pic.twitter.com/8Prd8QiL47 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026

Nije se dugo čekalo s odgovorom na ponudu Reala. Atletico je na X-u objavio pet emotikona koji se smiju, a kasnije se osvrnuo i na nedavnu snimku posjeta pape Lava XIV. stadionu Bernabéu: "Izrezali ste dio snimke u kojem Papa kaže da je navijač i Atlética."

"Mora da ste pomiješali etiku sa zahvalnošću, ali da ne ostavljamo nikakve sumnje: ne zahvaljujemo vam ni na čemu. Ne proučavamo niti razmatramo bilo kakvu ponudu za Juliána", napisali su pa 'zakucali': Kako se mi [Madrid] ne bi slagali, kad nas nasmijavate čak i više od Barcelone?".

🚨 Atlético Madrid statement after €150m bid from Barcelona for Julián Álvarez: “How could we not get along, when you make us laugh even more than Barcelona”. pic.twitter.com/EotTStnFdt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026