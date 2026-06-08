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Tchouameni prvi put otvoreno o sukobu s Valverdeom: 'Što ako ga sretnem na SP-u?'

Tchouameni prvi put otvoreno o sukobu s Valverdeom: 'Što ako ga sretnem na SP-u?'
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Foto: Alberto Gardin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Unatoč izricanju tako visokih kazni, Los Blancosi su se činili uglavnom nezabrinutima zbog same tučnjave

8.6.2026.
19:16
Sportski.net
Alberto Gardin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Veznjak Real Madrida Aurelien Tchouameni prvi je put otvoreno govorio o svojoj svađi s Fedeom Valverdeom na trening terenu Valdebebas. Urugvajski veznjak prevezen je u bolnicu nakon navodne svađe s Tchouamenijem gdje su mu zašili glavu, a klub je obojicu kaznio s 500 tisuća eura zbog nediscipline.

Valverde je prvi put ovog tjedna progovorio o incidentu, po dolasku u urugvajski kamp uoči Svjetskog prvenstva. Ovaj 27-godišnjak nije ulazio u detalje incidenta, isprva je negirao da ga je Tchouameni udario, već je to nazvao iskustvom učenja za sebe kako bi "rastao i sazrio".

Tchouameni je sada također prvi put progovorio o incidentu, objasnivši da nije udario Valverdea.

"Očito su se stvari dogodile, moglo se to vidjeti i čuti u medijima. Preuveličano je jer je bilo u vijestima, a kada igrate za Real Madrid, to stvara ogromnu reakciju. U tisku je rečeno puno gluposti. Čitao sam da je došlo do tučnjave i da sam ga udario... Što nije bio slučaj. Neću ulaziti u više detalja“", citirao je AS.

"Najvažnije je da je klub bio svjestan što se dogodilo. Puno se toga dogodi u svlačionici, a ne dospiju u tisak. Život ide dalje. Fede i ja imamo zajednički cilj: osvajati naslove s Real Madridom. Nema problema. A ako se suočim s njim na Svjetskom prvenstvu, tražit ću pobjedu s francuskom reprezentacijom. Na osobnoj razini, trenutno nema problema s Valverdeom."

Unatoč izricanju tako visokih kazni, Los Blancosi su se činili uglavnom nezabrinutima zbog same tučnjave, već zbog činjenice da je procurila u javnost. Tadašnji trener Alvaro Arbeloa rekao je da je „ono što stvarno boli“ to što je netko objavio priču. U međuvremenu, predsjednik Florentino Perez slijedio je sličan stav, napominjući da će osoba koja je to otkrila izgubiti posao te da se 'igrači svađaju svake godine', nazivajući bivšeg 'gorim od same borbe'.

Real MadridAurelien TchouameniFede Valverde
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