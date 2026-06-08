Tchouameni prvi put otvoreno o sukobu s Valverdeom: 'Što ako ga sretnem na SP-u?'

Veznjak Real Madrida Aurelien Tchouameni prvi je put otvoreno govorio o svojoj svađi s Fedeom Valverdeom na trening terenu Valdebebas. Urugvajski veznjak prevezen je u bolnicu nakon navodne svađe s Tchouamenijem gdje su mu zašili glavu, a klub je obojicu kaznio s 500 tisuća eura zbog nediscipline.

Valverde je prvi put ovog tjedna progovorio o incidentu, po dolasku u urugvajski kamp uoči Svjetskog prvenstva. Ovaj 27-godišnjak nije ulazio u detalje incidenta, isprva je negirao da ga je Tchouameni udario, već je to nazvao iskustvom učenja za sebe kako bi "rastao i sazrio".

Tchouameni je sada također prvi put progovorio o incidentu, objasnivši da nije udario Valverdea.

"Očito su se stvari dogodile, moglo se to vidjeti i čuti u medijima. Preuveličano je jer je bilo u vijestima, a kada igrate za Real Madrid, to stvara ogromnu reakciju. U tisku je rečeno puno gluposti. Čitao sam da je došlo do tučnjave i da sam ga udario... Što nije bio slučaj. Neću ulaziti u više detalja“", citirao je AS.

"Najvažnije je da je klub bio svjestan što se dogodilo. Puno se toga dogodi u svlačionici, a ne dospiju u tisak. Život ide dalje. Fede i ja imamo zajednički cilj: osvajati naslove s Real Madridom. Nema problema. A ako se suočim s njim na Svjetskom prvenstvu, tražit ću pobjedu s francuskom reprezentacijom. Na osobnoj razini, trenutno nema problema s Valverdeom."

Unatoč izricanju tako visokih kazni, Los Blancosi su se činili uglavnom nezabrinutima zbog same tučnjave, već zbog činjenice da je procurila u javnost. Tadašnji trener Alvaro Arbeloa rekao je da je „ono što stvarno boli“ to što je netko objavio priču. U međuvremenu, predsjednik Florentino Perez slijedio je sličan stav, napominjući da će osoba koja je to otkrila izgubiti posao te da se 'igrači svađaju svake godine', nazivajući bivšeg 'gorim od same borbe'.