Što se to događa u Realu? Suigrači tjeraju kapetana iz kluba, navijači Mbappea

Prema informacijama španjolskih medija, dio igrača Real Madrida zatražio je od Florentina Péreza da na ljeto proda Federica Valverdea.

Urugvajski nogometaš dokapetan je Real Madrida te nosi kapetansku traku u odsutnosti Danija Carvajala, ali sezona bez trofeja ozbiljno je poljuljala momčad "Kraljevskog kluba". Sve je kulminiralo svađom u kojoj je Aurélien Tchouaméni udario Valverdea, zbog čega je urugvajski veznjak završio u bolnici.

To bi moglo dovesti do odlaska kapetana Reala iz kluba u kojem je od 2016. godine. Od tada je za Los Blancose skupio 371 nastup i pritom osvojio brojne trofeje, no očito ne i naklonost svojih suigrača. Ponuda za Urugvajca ne nedostaje te bi, ako doista napusti klub, prva opcija bila Saudijska Arabija.

Uz to valja napomenuti kako je nepoželjan postao i ponajbolji igrač svijeta Kylian Mbappé, no njega su na pik uzeli navijači koji mu zamjeraju, kako oni to vide, manjak zalaganja na terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte pogodak koji je donio slavlje Slavenu nakon više od dva mjeseca