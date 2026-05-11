BURNA SEZONA /

Što se to događa u Realu? Suigrači tjeraju kapetana iz kluba, navijači Mbappea

Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited/Alamy/Profimedia

U Realu je situacija sve napetija, a tenzije podiže i činjenica da Madriđani nisu osvojili trofej još od prosinca 2024.

11.5.2026.
17:11
Sportski.net
Prema informacijama španjolskih medija, dio igrača Real Madrida zatražio je od Florentina Péreza da na ljeto proda Federica Valverdea.

Urugvajski nogometaš dokapetan je Real Madrida te nosi kapetansku traku u odsutnosti Danija Carvajala, ali sezona bez trofeja ozbiljno je poljuljala momčad "Kraljevskog kluba". Sve je kulminiralo svađom u kojoj je Aurélien Tchouaméni udario Valverdea, zbog čega je urugvajski veznjak završio u bolnici.

To bi moglo dovesti do odlaska kapetana Reala iz kluba u kojem je od 2016. godine. Od tada je za Los Blancose skupio 371 nastup i pritom osvojio brojne trofeje, no očito ne i naklonost svojih suigrača. Ponuda za Urugvajca ne nedostaje te bi, ako doista napusti klub, prva opcija bila Saudijska Arabija.

Uz to valja napomenuti kako je nepoželjan postao i ponajbolji igrač svijeta Kylian Mbappé, no njega su na pik uzeli navijači koji mu zamjeraju, kako oni to vide, manjak zalaganja na terenu.

