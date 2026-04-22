Predsjednik Reala na klupu vraća najkontroverznijeg: Kako će Mbappe i Vini reagirati?

Kraljevska panika zavladala je u Madridu. Vodstvo kluba i njegovi simpatizeri razmaženo naviknuti na razne trofeje, ostat će bez ijednog i ove sezone, a to je poziv na ono što u nogometu uvijek 'funkcionira' - mijenjanje trenera.

Brojna imena povezuju se s budućnošću Real Madrida. Ponude su se umnožile u posljednjih nekoliko sati, ali jedna se posebno ističe: ona Joséa Mourinha, piše Marca.

Sadašnji trener Benfice nikada nije skrivao svoje divljenje prema Realu, a uvijek je zadržao i dobar odnos s velikim gazdom Florentinom Pérezom. Iako je njegov odlazak nakon završetka treće sezone na klupi Bernabéua bio pomalo buran, Jose nije isključio drugu priliku. Stoga je njegov agent, Jorge Mendes, ponudio Real Madridu mogućnost Mourinhovog povratka za još jedno razdoblje na klupi. Zapravo, Real Madrid je obaviješten o otkupnoj klauzuli velikog Portugalca.

To je jedna od brojnih opcija koje se razmatraju u Valdebebasu, ali jedina briga uprave Real Madrida trenutno je završiti ostatak sezone što je moguće jače. Konačna odluka o Arbeloinoj budućnosti bit će donesena tijekom preostalog mjeseca natjecanja, iako se čini da je njegova budućnost manje vjerojatna od nastavka na klupi Reala.

Kako piše Marca 'menadžerov nastup u Ligi prvaka je pozitivan, ali određene odluke ugrozile su šanse za osvajanje naslova prvaka'. Klub također ističe stav igrača, poruku koju su primili posljednjih dana. Kao rezultat toga, igrači i osoblje su se nedavno sastali dva puta. Iz prve ruke znaju da je ugled kluba u pitanju.

Raznolik popis

S proljećem koje je u punom jeku, vrijeme je za intenzivan rad predstavnika, agenata, posrednika i raznih agencija kako bi pronašli odredišta za svoje igrače ili, u ovom slučaju, svoje trenere. Real Madrid je uvijek poželjna pozicija za mnoge, a ova sezona nije iznimka. Posljednjih dana brojni treneri ponudili su svoje usluge kako bi preuzeli klupu Santiago Bernabéua od 30. lipnja, ukoliko Álvaro Arbeloa ne nastavi biti menadžer prve momčadi, što se čini vjerojatnim.

Načini da se dođe do Valdebebasa ponudom i igrača i trenera su različiti, a ponekad čak ni agent ne daje ponudu. Pochettino, Nagelsmann, Allegri, Klopp, Deschamps… to su imena koja su se pojavila u trening centru Reala posljednjih dana, ali jednom kada se na stol 'baci' i karta Josea Mourinha, špil izgleda sve tanje i tanje.

