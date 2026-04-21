SVE KRIVO

Nakon penala promašio je i ovo: Pogledajte zicer iz kojeg Šego nije zabio u nadoknadi

Nakon penala promašio je i ovo: Pogledajte zicer iz kojeg Šego nije zabio u nadoknadi
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Uz sve promašeno je i opasno uklizao u Hasića i tako dobio četvrti žuti zbog kojeg neće moći igrati na Rujevici protiv Rijeke

21.4.2026.
22:54
Sportski.netHina
U susretu 31. kola hrvatskog prvenstva, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk.

Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu.

Imao je Šego u posljednjim sekundama nadoknade i zicer, ali ni tu nije bio precizan. Situaciju pogledajte u videu na kraju teksta. 

Kako bi zaokružio svoj obol današnjoj utakmici, Šego je u 16. minuti izrazito snažno i opasno uklizao u Hasića i tako dobio četvrti žuti zbog kojeg neće moći igrati na Rujevici protiv Rijeke u sljedećem kolu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol kojim je Osijek došao do velika tri boda koja život znače

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
