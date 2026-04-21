Nakon penala promašio je i ovo: Pogledajte zicer iz kojeg Šego nije zabio u nadoknadi

U susretu 31. kola hrvatskog prvenstva, nogometaši Osijeka su na Poljudu pobijedili Hajduk 1-0 osvojivši iznimno važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Pogodak odluke zabio je Vladan Bubanja u 56. minuti. Bio je to četvrti međusobni ogled ova dva kluba ove sezone, a prve tri utakmice s identičnih 2-0 dobio je Hajduk.

Hajduk je u 82. minuti mogao izjednačiti, no Michele Šego nije realizirao jedanaesterac, pogodio je vratnicu.

Imao je Šego u posljednjim sekundama nadoknade i zicer, ali ni tu nije bio precizan. Situaciju pogledajte u videu na kraju teksta.

Kako bi zaokružio svoj obol današnjoj utakmici, Šego je u 16. minuti izrazito snažno i opasno uklizao u Hasića i tako dobio četvrti žuti zbog kojeg neće moći igrati na Rujevici protiv Rijeke u sljedećem kolu.

