Samanta iz 'Života na vagi' ne krije sreću: Rođendan slavi uz novog partnera
Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' na Instagramu je objavila fotografije koje svjedoče o sreći koju je pronašla po završetku showa
Simpatična Samanta osvojila nas je u sedmoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi", a njezina sreća na licu posebno veseli. Nakon što je hrabro odlučila da želi izgubiti kilograme i svojoj kćerkici priuštiti sretnije djetinjstvo u kojem je majka prisutnija i zadovoljnija, Samanta zrači zaraznom energijom koja širi pozitivu.
Na vlastitom Instagram profilu Samanta je pokazala kako je proslavila svoj 30. rođendan na vrlo poseban način.
Nakon turbulentnog životnog razdoblja i spoznaje da su ona i njezin donedavni partner s vremenom krenuli različitim putevima te da njihov odnos više nije bio ono što je nekoć bio, Samanta danas blista od sreće uz svog novog partnera Ivicu.
Kako je i sama istaknula, 30. rođendan doživljava kao priliku za novi početak, a upravo je taj novi životni korak obilježen nježnim zagrljajima, poljupcima i razigranim trenucima koji potvrđuju da je sačuvala vedar duh i ono najljepše - dijete u sebi.
Ugođaj je upotpunjen klasičnim romantičnim detaljima - prigušena svjetla, raskošni buketi crvenih ruža, ružičasta torta s natpisom "Sretan rođendan" i zlatnim svjećicama te boca rosé vina.
"…da grlim te jače svakog narednog trenutka…", napisala je kratko i emotivno uz objavu 30-godišnja Samanta.