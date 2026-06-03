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TEŠKA ROMANTIKA /

Samanta iz 'Života na vagi' ne krije sreću: Rođendan slavi uz novog partnera

Samanta iz 'Života na vagi' ne krije sreću: Rođendan slavi uz novog partnera
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Foto: Samanta Semmy Poplašen/Instagram/Screenshot

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' na Instagramu je objavila fotografije koje svjedoče o sreći koju je pronašla po završetku showa

3.6.2026.
12:23
Hot.hr
Samanta Semmy Poplašen/Instagram/Screenshot
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Simpatična Samanta osvojila nas je u sedmoj sezoni RTL-ovog showa "Život na vagi", a njezina sreća na licu posebno veseli. Nakon što je hrabro odlučila da želi izgubiti kilograme i svojoj kćerkici priuštiti sretnije djetinjstvo u kojem je majka prisutnija i zadovoljnija, Samanta zrači zaraznom energijom koja širi pozitivu.

Na vlastitom Instagram profilu Samanta je pokazala kako je proslavila svoj 30. rođendan na vrlo poseban način.

Nakon turbulentnog životnog razdoblja i spoznaje da su ona i njezin donedavni partner s vremenom krenuli različitim putevima te da njihov odnos više nije bio ono što je nekoć bio, Samanta danas blista od sreće uz svog novog partnera Ivicu.

Kako je i sama istaknula, 30. rođendan doživljava kao priliku za novi početak, a upravo je taj novi životni korak obilježen nježnim zagrljajima, poljupcima i razigranim trenucima koji potvrđuju da je sačuvala vedar duh i ono najljepše - dijete u sebi.

Ugođaj je upotpunjen klasičnim romantičnim detaljima - prigušena svjetla, raskošni buketi crvenih ruža, ružičasta torta s natpisom "Sretan rođendan" i zlatnim svjećicama te boca rosé vina.

"…da grlim te jače svakog narednog trenutka…", napisala je kratko i emotivno uz objavu 30-godišnja Samanta.

 

život Na VagiLjubavSreća
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