'Više se nikada ne puštamo': Samanta iz Života na vagi o pobjedi ljubavi nakon teškog razdoblja

Bivša kandidatkinja osme sezone popularnog showa ‘Život na vagi’, Samanta, prolazi kroz veliku životnu prekretnicu. Nedugo nakon što je otkrila da prolazi kroz razvod koji je privukao veliku medijsku pozornost, Samanta je pronašla sreću s novim partnerom Ivicom, a njihova priča o ljubavi koja je prebrodila težak put dirnula je mnoge. Podijelila je intimnu fotografiju snimljenu u slikovitoj Opatiji, no ono što je najviše odjeknulo jest dugačak i iskren opis koji svjedoči o turbulentnom periodu koji je iza njih.

Intimni trenuci u Opatiji

Samanta je objavila fotografiju s partnerom Ivicom u intimnom trenutku, uz poruku koja otkriva da njihov odnos nije bio jednostavan. U objavi je progovorila o teškom razdoblju koje su prošli, obilježenom šutnjom, osudama i bolnim riječima, očito povezanim s krajem njezina braka i početkom nove veze. Istaknula je da su, unatoč strahovima i sumnjama, ostali povezani osjećajem koji nikada nije nestao.

'U tom braku nisam bila sretna'

Kako je ranije ekskluzivno otkrila za RTL.hr, ona i suprug s kojim ima kćer trenutačno su u procesu sporazumnog razvoda, čime završava 14 godina njihove zajedničke priče. „U procesu smo razvoda, sporazumno je. Bili smo zajedno 14 godina, od toga pet u braku. On je meni bio prvi dečko, ja njemu prva djevojka. Više se jednostavno ne slažemo“, iskreno je priznala Samanta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dodaje kako razvod nije došao preko noći, već se „tihi razlaz“ odvijao već neko vrijeme, sve dok nije odlučila prelomiti i staviti sebe i svoje dijete na prvo mjesto. Otvoreno je progovorila i o emocijama koje su pratile ovu tešku odluku. „U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je sve to palo, baš jako teško. To treba prebroditi“, rekla je Samanta, istaknuvši kako joj je veliku podršku pružila psihologica iz ‘Života na vagi’, Anamarija Lušić, kod koje redovito ide na terapije.

POGLEDAJTE VIDEO: Zima pokazuje svoje pravo lice, Hrvatska će se zalediti na -16! Evo kakvo nas vrijeme čeka