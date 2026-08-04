HDZ žestoko na Tomaševića: 'Sramota! Glavni trg bez ijedne hrvatske zastave'

Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su u utorak kako je sramota da je uoči Dana pobjede glavni zagrebački trg bez ijedne hrvatske zastave, a odgovorni za to su 'zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a'.

Danas je 4. kolovoza, dan kada je prije 31 godinu, u pet sati ujutro, započela vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je počelo oslobađanje okupiranih hrvatskih područja. Unatoč tome, na Trgu bana Josipa Jelačića nema nijedne hrvatske zastave. Sutra Hrvatska obilježava svoj najveći nacionalni praznik – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – a središnji trg glavnoga grada ostavljen je bez dostojnog obilježja hrvatske državnosti, poručili su u priopćenju.

Političku odgovornost za takav odnos, navode u HDZ-u, snosi isključivo zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo!, kao i njihovi partneri iz SDP-a.

Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jednom pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije ničiji ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske: njegov središnji trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima, ističe HDZ.

U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje se u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević.

Gradska organizacija je zastave Republike Hrvatske postavila na podnožje spomenika banu Josipu Jelačiću i na još nekoliko mjesta na središnjem zagrebačkom trgu.