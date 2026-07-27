HDZ napao Tomaševića: 'Ovo je kao kad su komunisti maknuli Jelačićev spomenik'

Zagrebački HDZ u ponedjeljak je prozvao gradonačelnika Tomislava Tomaševića te stranke Možemo! i SDP zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića.

"Radovi na postavljanju podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića u punom su jeku. Fotografije s terena potvrđuju da gradska vlast provodi ideje koje će trajno promijeniti izgled središnjeg zagrebačkog trga", piše u priopćenju za javnost s naslovom "Od Trga bana do deponija - kronika devastacije u režiji Možemo/SDP", kojeg potpisuje predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević.

"Međutim, ta krajnje nepromišljena Tomaševićeva ideja mnogo je više od urbanističke intervencije. Njome je Tomašević u srcu Zagreba, simbolu hrvatske povijesti, ostavio svoj povijesni pečat – spremnike za smeće", dodaje se u priopćenju.

Usporedba s komunističkim uklanjanjem spomenika

"Ondje gdje su mladi zagrebački studenti 1895. spalili mađarsku zastavu za vrijeme boravka cara Franje Josipa. Ondje gdje su prolazile pogrebne povorke Ante Starčevića 1896. i Stjepana Radića 1928. Ondje gdje smo 1995. spontano dočekivali svoje heroje kada su se vraćali iz Oluje.

Ondje gdje smo 2012. dočekali oslobođene generale Gotovinu i Markača, a 2018. i 2022. naše srebrne i brončane Vatrene. Tu pozornicu nacionalne povijesti i zajedništva ova politički otuđena gradska vlast sada pretvara u reciklažno dvorište. Ovu Tomaševićevu urbanističku intervenciju možemo usporediti još samo s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine", poručuju iz HDZ-a.

"Jer betonske šahte i limeni spremnici usred glavnog trga – zaštićene povijesne urbane cjeline glavnoga grada – ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti. I to nije jedina sličnost. Obje političke devastacije imaju isti rukopis i nose isti datum. Ona iz 1947. obavljena je u noći s 25. na 26. srpnja, dok je Zagreb spavao, a ova iz 2026. istoga dana – tijekom ljetnih praznika, dok je Zagreb na godišnjem odmoru – samo što su Tomaševićevi operativci bili nešto sporiji od onih partijskih", piše u priopćenju.

"Nekadašnja aktivistička borba za svaki kvadrat javnog prostora – na kojoj je nastala platforma Možemo, a potom i osvojila vlast u Zagrebu – pretvorila se u devastaciju najvrjednijeg javnog prostora, ali sada, sve je izvjesnije, i čitavoga grada", zaključuje zagrebački HDZ.