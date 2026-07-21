Tomašević predstavio pet načina kako će urediti lice Zagreba

Zagrebačka gradska uprava predstavila je na konferenciji za medije u utorak pet programa revitalizacije grada koji obuhvaćaju obnovu pročelja, uklanjanje grafita, ozelenjivanje dvorišta, obnovu platoa te sufinanciranje ugradnje dizala.

Riječ je o projektima koji se većinom odnose na privatnu imovinu, no s ciljem, kako je rekao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ostvarivanja javnog interesa.

Tomašević istaknuo je kako se u 2026. godini za te programe izdvaja više od 10 milijuna eura, uglavnom iz gradskog proračuna, najavivši povećanje tog iznosa u idućoj godini.

„Prvi put sam čuo kritike oporbe da se u gradu previše radi na infrastrukturi. Obnova grada nije usmjerena samo na obnovu plinovoda, cesta i vodovoda, nego i na ovakve projekte kako bi nam grad izgledao ljepše, a građani imali bolju kvalitetu života”, poručio je Tomašević.

Obnova pročelja i borba protiv grafita

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet predstavio je program obnove pročelja na što će Grad Zagreb u 2026. godini potrošiti 6,3 milijuna eura, uz sudjelovanje i u državnom programu sufinanciranja. Dosad je obnovljeno 11 zgrada, radovi traju na još 10 gradilišta, a pripremaju se investicije vrijedne više od 23 milijuna eura.

„Gradski programi subvencioniraju se do sto posto. Velika je ambicija, želja i namjera da se lice grada uredi”, kazao je Korlaet.

Što se tiče uklanjanja grafita, do sada je prijavljeno 566 zgrada, a 74 su očišćene. Korlaet je pojasnio kako Grad u stopostotnom iznosu financira uklanjanje grafita na zgradama, uključujući antigrafitni premaz, s kojeg je lakše ukloniti sve buduće grafite, a subvencionira suvlasnicima zgrada i videonadzor.

Ozelenjivanje dvorišta i uređenje platoa

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, predstavljajući projekt ozelenjivanja gradskih dvorišta, kazala je kako je riječ o borbi protiv klimatskih promjena i toplinskih otoka te da je projekt ozelenjivanja privatnih dvorišta ''izazvao oduševljenje u Europi''.

Dosad je uređeno 14 dvorišta, 17 ih je u pripremi, a na uređenje čeka njih još 236. Dolenec je kazala je i kako je do sada obnovljeno 13 platoa, dok je u planu obnova njih još 30, a za ovu godinu predviđeno je tri milijuna eura.

Što se tiče ugradnje dizala u zgrade, riječ je o programu čije troškove pokrivaju Grad Zagreb, država i suvlasnici zgrada. U tekućoj godini za ovu je namjenu osiguran milijun eura.

Na konferenciji je predstavljen i novi vizualni identitet Grada Zagreba, autorsko rješenje Borisa Maleševića odabrano na javnom natječaju. Tomašević je naglasio kako novi vizual ne zamjenjuje službeni grb, već uvođenjem otvorenih linija šalje ''poruku otvorenog grada'', a u primjenu će se uvoditi postupno radi smanjenja troškova.

Tomašević: Zašto se u Podbrežju nije nitko bunio?

Komentirajući prigovore stanara Borovja protiv izgradnje 600 stanova za priuštivi najam, Tomašević je kazao da je gradnja zgrada na toj parceli predviđena GUP-om već godinama.

„Nadam se da većina građana smatra da grad treba graditi stanove za priuštivi najam. Trenutno gradimo zgradu od 300 stanova u Podbrežju i nitko se nije bunio”, rekao je gradonačelnik.

Odgovarajući na pitanja o sigurnosti i maloljetničkim bandama na Sigečici, Dolenec je istaknula da je slučaj u nadležnosti MUP-a, dok se Grad primarno bavi prevencijom kroz škole i ustanovu Luka Ritz.

Gradonačelnik je odbacio i tvrdnje o prekomjernom zapošljavanju u gradskoj upravi, istaknuvši da broj zaposlenih od preuzimanja vlasti prije pet godina nije premašio tadašnjih 3200.

Na pitanje o kritici HSLS-a zbog održavanja Zagrebačke škole komunizma, Tomašević je kazao da nema informaciju da su za to korišteni gradski prostori i resursi. Dodao je kako je u austrijskom Grazu na vlasti tamošnja Komunistička partija te poručio članovima HSLS-a da „odu prosvjedovati ispred gradske vijećnice u Grazu”.