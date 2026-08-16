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Hrvatska U20 reprezentacija europski prvak: Španjolci nam nisu mogli ništa

Hrvatska U20 reprezentacija europski prvak: Španjolci nam nisu mogli ništa
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovim trijumfom zaokruženo je iznimno uspješno ljeto hrvatskih mlađih selekcija

16.8.2026.
21:43
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
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Hrvatski vaterpolisti do 20 godina ponovno su osvojili naslov europskih prvaka. Momčad Zorana Bajića u finalu Europskog prvenstva u Varni pobijedila je Španjolsku sa 17-14 i tako obranila zlato osvojeno prije dvije godine.

Ovim trijumfom zaokruženo je iznimno uspješno ljeto hrvatskih mlađih selekcija. Nakon što su reprezentacije do 16 i 18 godina postale svjetski prvaci, na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja popela se i U20 momčad.

U finalnom susretu Hrvatsku je predvodio Gabrijel Burburan s pet pogodaka, dok je kapetan Maro Šušić postigao četiri. Jedan od ključnih igrača bio je i pričuvni vratar Antoan Špilar, koji je dobio priliku u presudnom dijelu utakmice. Zaustavio je deset španjolskih udaraca i ostvario odličnih 59 posto obrana.

Hrvatski put do zlata nije započeo idealno. U prvom kolu Italija je slavila sa 16-13, nakon čega su hrvatski reprezentativci svladali Mađarsku rezultatom 14-13. Grupnu fazu završili su još jednim porazom, ovoga puta od Grčke sa 16-14, zbog čega ih je u nastavku natjecanja čekao zahtjevniji put.

U nokaut-fazi Hrvatska je podignula razinu igre. U osmini finala uvjerljivo je pobijedila Francusku sa 21-8, a zatim je u neizvjesnom četvrtfinalu bila bolja od Srbije sa 14-13. U polufinalu je stigla prilika za uzvrat Italiji, koju su hrvatski vaterpolisti nadigrali sa 19-11 i izborili završni dvoboj sa Španjolskom.

Turnir su završili s pet pobjeda i dva poraza, ali s najvažnijim ostvarenjem, zlatnom medaljom. Hrvatska U20 reprezentacija time je nastavila niz velikih rezultata mlađih kategorija i pokazala da hrvatski vaterpolo ima svijetlu budućnost.

Hrvatska U20 ReprezentacijaVaterpolo
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