FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA ELEGANCIJA /

Danijela Martinović objavom u bijeloj haljini zbunila obožavatelje: 'Može biti i vjenčanica'

Danijela Martinović objavom u bijeloj haljini zbunila obožavatelje: 'Može biti i vjenčanica'
×
Foto: Neva Žganec/Pixsell

Pjevačica je oduševila pratitelje izdanjem u raskošnoj bijeloj kreaciji s motivima rodnog Splita, a zbog elegancije mnogi su na prvu pomislili da je riječ o vjenčanici

16.8.2026.
22:10
Hot.hr
Neva Žganec/Pixsell
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pjevačica Danijela Martinović iznenadila je pratitelje novom objavom gdje pozira u raskošnoj bijeloj haljini zbog koje su mnogi pomislili da je riječ o vjenčanici. Ipak, kreacija koju su njezini obožavatelji u anketi proglasili omiljenom ima drugačiju, posebnu priču vezanu uz njezin rodni Split.

Splitska 'vjenčanica' koja priča priču

"Pitala sam vas, a vi ste odlučili", započela je Danijela, otkrivši da je u njezinoj prijašnjoj anketi pobjedu odnijela bijela, ručno oslikana haljina koju je nosila na Prokurativama 2022. Neki od obožavatelja su u početku bili zbunjeni pa su komentirali da kreacija izgleda poput vjenčanice: "A ja mislila naša Danijela se udaje".

No, istina je da je njezina raskošna suknja poslužila kao platno na kojem je dizajnerica Monika Hršak oživjela prepoznatljive motive Splita. 

"Sada sam sigurna da nisam jedina koja u njoj vidi puno više od tkanine", priznala je Danijela. Pratitelji su se složili da je haljina posebna, a mnogi su ponovili kako bi zbog svoje elegancije zaista mogla biti i vjenčanica. Na objavu se javila i sama dizajnerica: "Hvala tebi što si joj udahnula život na najljepši mogući način", poručila je.

Danijela MartinovićVjenčanicaSplit
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike