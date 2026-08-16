Danijela Martinović objavom u bijeloj haljini zbunila obožavatelje: 'Može biti i vjenčanica'

Pjevačica Danijela Martinović iznenadila je pratitelje novom objavom gdje pozira u raskošnoj bijeloj haljini zbog koje su mnogi pomislili da je riječ o vjenčanici. Ipak, kreacija koju su njezini obožavatelji u anketi proglasili omiljenom ima drugačiju, posebnu priču vezanu uz njezin rodni Split.

Splitska 'vjenčanica' koja priča priču

"Pitala sam vas, a vi ste odlučili", započela je Danijela, otkrivši da je u njezinoj prijašnjoj anketi pobjedu odnijela bijela, ručno oslikana haljina koju je nosila na Prokurativama 2022. Neki od obožavatelja su u početku bili zbunjeni pa su komentirali da kreacija izgleda poput vjenčanice: "A ja mislila naša Danijela se udaje".

No, istina je da je njezina raskošna suknja poslužila kao platno na kojem je dizajnerica Monika Hršak oživjela prepoznatljive motive Splita.

"Sada sam sigurna da nisam jedina koja u njoj vidi puno više od tkanine", priznala je Danijela. Pratitelji su se složili da je haljina posebna, a mnogi su ponovili kako bi zbog svoje elegancije zaista mogla biti i vjenčanica. Na objavu se javila i sama dizajnerica: "Hvala tebi što si joj udahnula život na najljepši mogući način", poručila je.