Stotine građana na ulicama Gospića, stigli i političari: 'Ovo je zločin protiv čovječanstva!'

Lica građana Gospića skrivaju puno više od straha za budućnost i zdravlje. Godinama su upozoravali, a u nedjelju su izašli na ulicu.

"Jadno i bijedno se osjećam, zatrovali su, uništili su", kaže Marica Grčević iz Gospića.

"Dio Hrvatske koji je bio najljepši, najzeleniji, voda! A sada, vodu kupujem", kaže Kata Karakaš iz Gospića.

"Smatram da je ovo zločin protiv čovječanstva, protiv Like, protiv cijele Hrvatske", kaže Ana Obućina iz Perušića.

Stotine zabrinutih i onih koji tvrde da su izdani okupilo se u Gospiću na već desetom prosvjedu. Ovaj put uz podršku građana iz drugih dijelova Hrvatske.

"Bio sam do sad samo na prosvjedima protiv pilićarnika u našoj županiji, koja je planirano zagađivana na isti način kao i ovdje sa smećem. Mislim da je ovo malo gora stvar, htjeli smo supruga i ja dati podršku", kaže Damir Kovačić iz Velike Ludine.

Podržali su ih pojedini političari s ljevice i desnice.

"Je li to Hrvatska za koju smo ginuli, to se pitajte, a ne jesam li ja lijeva ili desna", poručila je Dalija Orešković.

"To su vladajuće strukture, to su vrhuške. Nije lopovluk ni lijevi ni desni, lopovluk je najgori oblik mržnje prema svojoj domovini", poručila je Karolina Vidović Krišto.

Podršku su, kažu organizatori prosvjeda, očekivali od hrvatskih institucija, ali u njih su izgubili vjeru.

"Državni inspektorat koji je trebao biti alfa i omega po tom pitanju ako sve dobro funkcionira, oni su nas izdali. I sad od koga da mi očekujemo da nam pomogne? Ja ne znam. Eventualno nekoga iz Europske unije jer Europol je to sve ipak otkrio, nisu naši", kaže jedan od organizatori prosvjeda u Gospiću Mihael Podnar.

'Kako nitko nije primijetio?'

Godinama su stanovnici Gospića upozoravali na odlagalište koje je danas zaključano. No tek je prošlogodišnja međunarodna akcija otvorila jednu od najvećih hrvatskih priča o nepropisno zbrinutom otpadu.

Mljevena plastika, medicinski infektivni, elektronički otpad. Teški metali, kemikalije – sve je to godinama stizalo u srce Like. Utvrdilo je to opsežno vještačenje na 350 stranica zagrebačkog Geotehničkog fakulteta. Trideset i sedam tisuća tona otpada iznad i ispod zemlje predstavlja trajni izvor opasnosti. Vječne kemikalije dospjele su do podzemnih voda.

"Radi se o lokalnom onečišćenju, dakle PFAS čestice su nađene samo u jednom uzorku, što daje optimizam da nije došlo do većeg zagađenja", rekao je 10. kolovoza zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.

Voda iz slavina prema analizama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je pitka. Ali što je s onom koju ljudi sami crpe iz zemlje? Bunare i cisterne tek treba ispitati. Istodobno, dok se traže odgovori o tome što je završilo u zemlji i vodi – svi se pitaju kako je smeće došlo u Liku?

"Koliko je krava u Lici popaslo trave? Koliko je krava CO2 kroz izmet izbacilo na određenu površinu? To sateliti monitoringa mjere... Kako nikome nije bilo vidljivo da se na isti prostor odlaže otpad, kako nitko nije primijetio?", pita se organizator prosvjeda u Gospiću Ante Franić.

"Ako vam u Lici tri godine dolaze kamioni nepoznatih ili poznatih registracija, ne radi se samo o problemu okoliša, radi se o problemu državne sigurnosti", rekao je 11. kolovoza stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončič.

Sumnje u ekocid otvorile su i političku bitku – i pitanje odgovornosti.

"Što se tiče građana Gospića, poruka im je da ne podlegnu pritisku, histeriji i fabrikaciji kako oporba radi usred ljeta", poručio je 11. kolovoza premijer Andrej Plenković.

"Umjesto da kao odgovorni predsjednik kaže zeznuli smo, on krivi oporbu za njegovo smeće", odgovorio mu je tada Siniša Hajdaš Dončić.

'Naš jedini cilj je sanacija'

Tko je kriv? Onaj tko je otpad dovozio – ili onaj tko je to mogao zaustaviti?

Je li bivši glavni državni inspektor tražio pola milijuna eura mita kako bi inspekcija zažmirila? Toliko je, prema tvrdnjama Josipa Šinceka – prvoosumnjičenog u istrazi o nezakonitom uvozu i odlaganju otpada – Mikulić navodno tražio dok su kamioni s otpadom stizali iz Italije, Slovenije i Njemačke. Mikulićev odvjetnik to demantira.

Tek će se na sudu utvrditi tko je sve na smeću zaradio i koliko; dok to traje, građani imaju samo jedan cilj.

"Naš jedini cilj je sanacija, a nikakva politizacija problema", kaže Daria Došen iz inicijative Gospić je naš dom.

Resorna ministrica nekoliko je puta dala naslutiti da hitna sanacija nije moguća.

"Što se tiče vanjskog dijela otpada, riječ je o procijenjenom vremenu za zakonito zbrinjavanje od godinu dana. Što se tiče zakopanog dijela koji ih opravdano muči – mi ćemo roku dati veliku važnost u procesu nabave", poručila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.

Prvo će se čistiti oko četiri i pol tisuće tona rasutog otpada. Zatim još 650 tona otpada zapakiranog u velike vreće. A najveći problem ostaje pod zemljom. Do kada? Mnogi očekuju da će barem neke odgovore dobiti u ponedjeljak u Gospiću, na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša.