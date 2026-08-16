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Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor

Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor
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Foto: KAportal

Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama

16.8.2026.
23:10
danas.hr
KAportal
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U nedjelju navečer u Ulici Ivana Meštrovića u Karlovcu dogodila se prometna nesreća. Prema prvim informacijama, sudarili su se osobni automobil gospićkih registracijskih oznaka i motocikl, piše KAportal.

Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor
Foto: KAportal
Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor
Foto: KAportal

Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama, no KAportal piše kako se čini da se radi samo o materijalnoj šteti.

Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor
Foto: KAportal
Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor
Foto: KAportal

Na mjestu nesreće trenutno traje policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više detalja.

Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor
Foto: KAportal

Prometna NesrećaKarlovacMotociklAutomobil
komentara
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