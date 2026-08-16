Krš i lom u Karlovcu: Sudarili se Mercedes i motor

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Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama
U nedjelju navečer u Ulici Ivana Meštrovića u Karlovcu dogodila se prometna nesreća. Prema prvim informacijama, sudarili su se osobni automobil gospićkih registracijskih oznaka i motocikl, piše KAportal.
Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama, no KAportal piše kako se čini da se radi samo o materijalnoj šteti.
Na mjestu nesreće trenutno traje policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više detalja.