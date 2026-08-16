Lens s igračem manje pobijedio PSG i osvojio francuski Superkup

Lens je osvajač 31. izdanja francuskog Superkupa, a pobjednik francuskog kupa pobijedio je branitelja naslova i dvostrukog osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain s 1-0 na svom stadionu u Lensu.

Lens je poveo u 32. minuti kada je Florian Thauvin zabio iz blizine, a u 39. minuti, nakon isključenja Kyliana Antonia, ostali su s desetoricom igrača na terenu. Domaći su ipak izdržali 51 minutu, iako je Desire Doue je odmah mogao iskoristiti brojčanu nadmoć u sudačkoj nadoknadi, ali je pogodio gredu gola Lensa.

U drugom poluvremenu, Lens, sada predvođen Dinom Toppmöllerom, dobro se branio, a ponekad je čak i prijetio u napadu. PSG, u kojem su igrali i novajlije Mahghnes Akliouche i Lucas Digne, ali ne i Ferran Torres i Mika Godts, imao je još više prilika i obećavajućih udaraca, ali u 87. minuti i oni su ostali s desetoricom igrača na terenu nakon što je Nuno Mendes isključen.

Foto: Matthieu Mirville/Zuma Press/Profimedia

PSG je ostao s 14 Superkupova (1995., 1998., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2022., 2023., 2024., 2025.), a za Lens je ovo bio prvi takav trofej.